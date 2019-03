Alcaldía de El Alto deslinda responsabilidades por las deficiencias en el Estadio de Villa Ingenio y apunta a EPSAS

Ante la ola de críticas vertidas por las deficiencias en inmediaciones del estadio de Villa Ingenio en El Alto, que se evidenciaron en el partido que el club Always Ready ofició de local en ese recinto deportivo frente a The Strongest el sábado, poniendo en riesgo la integridad de los aficionados, la alcaldía alteña se manifestó y deslindó responsabilidades, apuntando a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) como la responsable.

El secretario municipal de Salud y Deportes de la comuna alteña, Vladimir Ameller, manifestó que la alcaldía de esa urbe no participó en el diseño ni en la construcción de la obra y alertó sobre serias carencias en materia de alcantarillado, conexión eléctrica, saneamiento básico, entre otras, aunque ratificó que el municipio seguirá apoyando para que Always continúe jugando en ese escenario deportivo.

“Este es un proyecto elaborado por la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia (UPRE) sin la participación, ni en el diseño ni en la construcción, de la Alcaldía de El Alto. No es un estadio que se haya elaborado bajo un proyecto integral, la UPRE hizo la cancha y las graderías, no se ocupó del drenaje pluvial, del saneamiento básico por lo que el agua no tiene por donde salir. En síntesis un proyecto hecho de manera precipitada”, señaló este martes la autoridad edil en una entrevista con la red Bolivisión.

“Nuestro compromiso total es de seguir trabajando en beneficio del estadio, del fútbol, porque creemos que es una fiesta lo que está ocurriendo con Always Ready en el Alto y vamos a seguir apoyando totalmente”, enfatizó Vladimir Ameller.

Ameller dijo que la Alcaldía ha intentado realizar trabajos de viabilidad, pavimentación y saneamiento básico en el estadio pero que resulta difícil debido a que la obra tiene deficiencias en cuanto al drenaje pluvial y al desagüe y que ese trabajo también le corresponde a EPSAS , pero no tiene recursos. Además ratificó que la alcaldía invirtió a la fecha entre Bs 400.000 y 500.000 en trabajos para mejorar el escenario, aunque las dificultades que se presentaron hacen ver que se necesita invertir varios millones más.

“El tema del agua es un tema complejo porque supone un trabajo por el drenaje pluvial del estadio pero también de EPSAS y EPSAS nos ha dicho que no puede intervenir porque no tiene recursos porque no ha estado priorizado en su POA 2019 y la gran pregunta es cómo canalizamos el agua, cómo pavimentamos la zona si EPSAS no tiene conectado ni el alcantarillado a este estadio”, acotó el funcionario.

Los principales reclamos de la gente que asistió al cotejo sabatino se enfocaban a los charcos de agua y abundante barro en los accesos a las tribunas del estadio de Villa Ingenio que dificultaron el ingreso de los aficionados que se dieron cita, incluso se reportaron algunos incidentes.

El estadio Municipal se inauguró en marzo de 2017 y la entrega oficial del Estado al municipio alteño se realizó en octubre del año pasado.

