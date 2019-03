Ben Affleck: “Ser alcohólico es parte de mi vida”

El actor Ben Affleck. EVAN AGOSTINI GTRES

El actor asegura que trabaja todavía en su rehabilitación y que se siente orgulloso de ello

Ben Affleck no teme ser sincero acerca de su lucha contra el abuso de alcohol. “Realmente no me molesta hablar sobre el alcoholismo y ser un alcohólico. Es parte de mi vida. Es algo con lo que trato a diario. No tiene que ser mi identidad completa, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar “, dijo el actor de 46 años el lunes en el programa de televisión Today.

Affleck explicó cómo tomó la decisión de ser transparente sobre sus problemas. “Tuve un problema y realmente quiero abordarlo, me enorgullezco por ello….todo tenemos problemas y lo que hay que hacer es lidiar con ellos”, añadió.

El actor, además de haber estado ingresado en varias ocasiones en clínicas especializadas para tratar sus problemas con el alcohol, también contó que ha realizado un plan de dieta extrema, aconsejado por quien fue su expareja Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, actual novio de la actriz y cantante. “Acabo de hacer el desafío de 10 días… fue un poco difícil, pero lo hice… es horrible los primeros días porque definitivamente soy alguien a quien le gusta el pan y el azúcar… es terrible. Pero ahora me siento bastante bien. Por supuesto, al final de los diez días, me comí tres panecillos”, compartió Affleck.

El pasado 4 de octubre, Affleck anunció que había terminado los 40 días de tratamiento. En un mensaje en Instagram, el actor expresó su agradecimiento a su familia y a sus fans por el apoyo que había recibido. “Luchar contra cualquier adicción es una lucha de por vida y difícil. Debido a eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y por mi familia”, manifestó.

Timothy Affleck, padre del actor, dio su opinión sobre el problema que sufren su hijos Ben y Casey, este último acusado por varias mujeres de abusar de él. “Hollywood ha pasado factura a mis dos hijos. Es un sitio desagradable. Creo que ha tenido un gran impacto en el alcoholismo de Ben. De alguna manera te ves forzado a desarrollar una personalidad que es difícil de abandonar y luego volver a casa con tu familia. Afecta toda tu vida. Creo que ese es uno de los peligros de la industria del cine”, ha asegurado. Es por ello que también ha culpado a la meca del cine del divorcio de su hijo mayor de Jennifer Garner.

Horas antes de las declaraciones en Today se conocía que Affleck y la productora de Saturday Night Live, Lindsay Shookus, se han dado una nueva nueva oportunidad casi seis meses después de su separación. Los paparazi los retrataron caminando por las calles de Nueva York. La pareja ha retomado su relación tras un breve romance del ganador del Oscar con la joven modelo de Playboy, Shauna Sexton, con la que estaba cuando ingresó en la clínica de intoxicación el pasado verano. Affleck ha estado casado con Jennifer Garner de quien se separó en 2015 después de 10 años de matrimonio y tres hijos en común: Violet, 12, Seraphina, 9 y Samuel, 6. La pareja ha mantenido siempre una muy buena relación, tanto que fueron reincidentes los rumores sobre posibles reconciliaciones. Ahora ella sale con el empresario John Miller.

A finales de enero se supo que Ben Affleck ya no encarnará al personaje Batman en su próxima película. Lo anunció él mismo en su cuenta de Twitter, con una publicación en la que asegura sentirse “emocionado” por lo que le espera al personaje de Batman en el futuro. “Estoy emocionado por ver la película de Batman que sale en verano de 2021 y para ver cómo se vuelve realidad la visión del [director y escritor] Matt Reeves”. Un mensaje que venía acompañado con un artículo del portal de noticias Deadline que explica que Affleck “le pasa la antorcha a la nueva generación de Bruce Wayne”. La primera vez que apareció en pantalla como el hombre murciélago fue en la película Batman v Superman (2015), junto a Henry Cavill. Después le siguió Escuadrón Suicida (2016) y La Liga de la Justicia(2017).