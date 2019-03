Caso “violación grupal”:

No puede desconocerse que hubo un ejercicio de violencia contra una joven. Se dañó su dignidad y humanidad; esto no puede ser tolerado. No se puede vulnerar el principio de acceso a la justicia que reclama la familia de la víctima por chicanas jurídicas. https://t.co/dpeF9d03a0



Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Relacionado

Fuente: Adriana Salvatierra por Adriana Salvatierra