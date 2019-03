“Es nuestro desafío que todos los empresarios estén afiliados a Cainco”

Nuevo presidente de Cainco sugiere modernizar el camino empresarial para los empresarios cruceños (AUDIO)

Cápsulas:

Fernando Hurtado Presidente de CAINCO:

– Todos los empresarios deben estar afiliados a CAINCO. Quiero que estén afiliados. Es nuestro desafío.

– Todos los empresarios chicos, mini, micros, provincias, etc. Ubiquen a Ricardo Reimers de CAINCO y el los ayudara a afiliarse.

– Fui el único que no use corbata para el acto de posesión, porque lo sentí así. No por mostrar nada a nadie, sino porque asi lo senti.

– Debemos modernizar si o si nuestra legislación laboral para incluir a todos. Tengo fe que vamos avanzar con el gobierno en este sentido.

– Hay que aprovechar el Big Data para saber informacion para nuestros negocios.

– Venimos trabajando en foros de tecnologías y queremos motivar a empresarios chicos, medianos y grandes a incursionar en el Big Data.

– Hay algo que se llama “Biga Data”. Esto comienza a generar mucha data. Hay que profundizar el big data para profundizar nuestros modelos de negocios.

– Queremos llegar a proponer varias temáticas con el Gobierno. Discutir con el gobierno, intercambiar criterios. Queremos avanzar. No cerrarnos en percepciones. Propongo TRABAJAR.

– Mis padres están orgullosos, mis hermanos, mi familia, amigos. Es lo más importante tener su aprobación.

– Debo darle calidad de tiempo con mi familia. Hay un sacrificio que hay que hacer y lo estaré haciendo.

– En lo personal, sin lugar a dudas tengo que darle tiempo a CAINCO, pero también mis negocios privados me ayudan mucho mis hermanos en HP Medical.

– CAINCO tiene un plantel de profesionales de primera. Realmente tienen clara la tarea que se debe hacer.

– Proponemos como CAINCO un cambio a la normativa/política laboral. Debemos modernizarla.

– Tenemos una norma laboral antigua que debe modernizarse.

– Debemos analizar la opción de que pueda contratar gente por horas.

– Debemos trabajar una política laboral más moderna.

– Lo que el doble aguinaldo está ocasionando es que los empresarios no contraten más trabajadores. Es muy duro.

– Hoy es saludable que los tres sectores (gobierno, trabajadores y privados) nos sentemos para analizar varios temas económicos.

– Insisto que el doble aguinaldo no se debe pagar.

– El tema de las empresas sociales también es un tema a revisar y conversar con el gobierno para considerar un cambio.

– El doble aguinaldo se debe revisar. Es una tarea pendiente.

– Seguiré con la línea que el incremento salarial, debe analizarse por sectores y no a tabla rasa como es ahora.

– Necesitamos buscar la estabilidad en el país. Hoy existe ella, pero debemos dársela a todos.

– Si nos va mal a las empresas, le va ir mal a los trabajadores. Es así de sencillo. Tenemos el mismo objetivo, de mejorar todos.

– La estabilidad de Bolivia es un trabajo de todos.

– Hay que quitar la percepción que el empresario es solo el grande. Todos los que arriesgamos nuestro patrimonio por un futuro mejor somos empresarios. Es importante que sobre todo los empresarios chicos se sientan igual de empresarios que los grandes.

– Estamos abierto a reunirnos con quien quiera reunirse.

– Creo que en los últimos años, hemos tendido puentes con los sectores de gobierno. Eso es positivo para el sector privado y para la población de trabajadores.

– Mi gestión es de un año pero puedo llegar a estar máximo cuatro. Quiero aspirar a estar cuatro, pero es depende de los asociados de CAINCO. Recien comienzo y quiero comenzar a trabajar.

– Me agrado que Angélica Sosa del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra me señaló que tiene la intención de agilizar los pasos legales que le competen en la creación de empresas. Trabajaremos con ellos para avanzar.

– El yo ser presidente de CAINCO a mi edad, es algo natural que se está dando en todas las empresas en Santa Cruz; el de involucrar gente joven en las empresas y las instituciones

– Sigo sosteniendo que tenemos que revisar el modelo económico.

npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker