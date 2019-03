Ex viceministro Rodolfo Machaca: “Mujeres Creando me dejó sin trabajo”

El ahora exviceministro de Interculturalidad, Rodolfo Machaca, culpó a la organización feminista Mujeres Creando de presionarlo para que renuncie a su cargo. Aseguró que las activistas lo difamaron y presionaron con una falsa denuncia de irresponsabilidad paterna hasta lograr que sea alejado de su puesto de trabajo.

“Me maltrataron con muchas mentiras, me siento muy afectado. Mujeres Creando dañó al niño y a su madre, Mujeres Creando me dejó sin trabajo y me difamó. ¿Ellas van a responder por lo que tengo que pagar ahora?”, dijo Machaca a Página Siete.

La exautoridad presentó su renuncia al cargo de viceministro de Interculturalidad. Fue posesionado en febrero de 2019. “Para evitar que un tema privado sea utilizado con fines políticos, he decidido dar un paso al costado y presentar mi renuncia”, se lee en la carta pública de Machaca. Sostiene, en la nota, que responderá sobre la denuncia ante las instancias legales correspondientes, “sin ningún tipo de ventaja”.

La pasada semana, la expareja del dirigente denunció ante Mujeres Creando que Machaca no paga de manera correlativa la asistencia familiar de su hijo. El pequeño tiene un año de edad y sufre una discapacidad al caminar y hablar, según la denunciante.

Ahora, Machaca afirmó que está preocupado porque no tendrá ingresos económicos para pagar la asistencia familiar a su expareja, ya que renunció a su cargo como viceministro de Interculturalidad.

“Mujeres Creando no va a responder pues por lo que tengo que pagar. Yo siempre cumplí con mi hijo, pero ellas me han atacado tanto, me han difamado tanto, que tuve que renunciar. Me han atacado políticamente y no han considerado el lado humano, ellas están destrozando familias. Ni un mes estuve en mi puesto de trabajo, ni siquiera llegué a recibir un sueldo y ya me atacaron”, lamentó.

La denuncia de su expareja advierte que Machaca pagaba la asistencia familiar de manera esporádica y en los montos que él definía. Sin embargo, la exautoridad sostuvo que él cumplía con esta obligación.

“Hice todo lo posible para pagar, algunos meses daba más, otros menos, pero hacía el esfuerzo con trabajos particulares que tengo, como dirigente”, aseguró. “No es fácil ser dirigente, pero hice el esfuerzo. No todos los depósitos eran en el banco, a veces yo le daba de forma directa. Por ejemplo, en febrero de este año, le di 5.800 bolivianos en total”, dijo.

Negó que amenazó a su expareja con quitarle a su hijo si se animaba a denunciarlo.

“Es lo que más me sorprende, no entiendo cómo han utilizado (Mujeres Creando) a la madre de mi hijo para sus fines. ¿Cómo es posible que le induzcan a hablar esas cosas?”, expresó.

Machaca también reconoció que no volvió a contactarse con su expareja porque teme que graben las conversaciones. Añadió que tiene miedo que luego Mujeres Creando utilice las grabaciones “con fines oscuros”.

La trabajadora social de Mujeres Creando, Paola Gutiérrez, quien asiste la demanda por asistencia familiar en contra de Machaca, explicó que la renuncia del exviceministro podría tener dos connotaciones.

“La primera es que intenta revictimizarse y decir que como se lo acusó de ser autoridad, de tener poder, renuncia para defenderse en su condición de ciudadano común”, afirmó.

También consideró que Machaca renunció para cumplir la amenaza de no pagar las necesidades de su hijo, si su expareja lo denunciaba.

“Él puede argumentar que como ya no trabaja, ya no gana (un sueldo) como viceministro, entonces no puede pagar y pedirá dar sólo la asistencia familiar mínima”, advirtió.

Gutiérrez explicó que pese a estos riesgos, la demanda contra el dirigente continuará. La próxima semana se realizará la primera audiencia. “Machaca dijo que asistirá a la audiencia y esperamos que sea así”, indicó. Aseguró que la víctima teme por su integridad física y por la amenaza del dirigente de quitarle al niño.

Las agresiones

Amenazas. La expareja de Machaca denunció que el dirigente la amenazó con “desaparecer” si ella lo denunciaba. También que la abandonó durante el embarazo, la etapa prenatal y posnatal, cuando tuvo complicaciones debido a que fue sometida a una cesárea.

Menosprecio. La víctima contó que Machaca le dijo que ya no le servía y que merecía “otro tipo de mujeres”.

Página Siete / María Carballo / La Paz