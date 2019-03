Jhasmani dice que su método de cobro de dinero es más rápido que los penosos procesos civiles

Torrico pidió que de alguna manera lo dejen de satanizar por su forma de cobrar deudas, ya que las personas que fueron víctimas de su actuar “debieron haber pagado su deuda en su momento”.

Proceso judicial del abogado Jhasmani Torrico. Foto: Los Tiempos

La Paz, 20 de marzo (ANF).- Jhasmani Torrico Leclere, el abogado que utilizaba la violencia para cobrar las deudas solicitadas por sus clientes, señaló este miércoles que su método, más allá de ser bueno o malo, es más efectivo que los “penosos” proceso civiles a los que se deben someter los litigantes para recuperar su dinero, y en el que muchas veces no se llega a buen término.

El también conocido como “abogado torturador” dijo que pedir prestado y no pagar “es una linda forma de robar” y las personas que hacen esto deben ser conscientes que sus actos tienen consecuencias.

“No me justifico ¿Mal el método? ¿Bueno el método? No sé, pero ¿más rápido que un juicio civil por cobro de dinero? Sí, porque él ha pagado en dos días su deuda, lo que no le ha dado la gana de pagar en dos años”, manifestó a los medios de comunicación tras salir de su audiencia en Cochabamba.

Torrico pidió que de alguna manera lo dejen de satanizar por su forma de cobrar deudas, ya que las personas que fueron víctimas de su actuar “debieron haber pagado su deuda en su momento”.

Indicó que al no haber cárcel por deudas, hay personas se aprovechan de la impunidad. “La persona que se presta un dinero dice ‘méteme proceso, no te voy a pagar, no tengo nada, qué me vas a quitar’, y como no hay cárcel por deuda estos quedan impunes”, apuntó.

Esta mañana, el juez segundo anticorrupción de Cochabamba determinó detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz para Jhasmani Torrico, quien está acusado de organización criminal, privación de libertad y extorsión en el caso que se le sigue por los videos encontrados, en el que se lo ve junto a integrantes de su bufete jurídico “Leclerc y Asociados” golpear a supuestos deudores.

La fiscal del caso, Faridy Arnez, dijo que en la audiencia Torrico reconoció que es autor partícipe de los hechos.