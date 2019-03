La aplicación del SUS en Bolivia, tenso pulso que sostiene el oficialismo y la oposición

El gobierno dice que todos los municipios están obligados por Ley.

Rechazo. Las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija no muestran la predisposición de firmar los acuerdos con el Gobierno para hacerlo viable.

Ref. Fotografia: Gobierno. Critican el accionar de algunos médicos que optan por los paros y huelgas.

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, anunció que nuevamente volverán a enviar una carta a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, a fin de allanar el camino al diálogo y de esta manera viabilizar la implementación del Seguro Único de Salud (SUS), con condiciones. Por su parte, Montaño lamentó que la Gobernación cruceña junto con la de La Paz y Tarija no hayan firmado los acuerdos con el Gobierno para hacer viable la implementación en hospitales de tercer nivel de esas regiones.

Dice que la ministra se equivoca. “Hasta ahora no hemos recibido una respuesta formal, solo mediática, queremos que baje el ministerio y los viceministros para que nos reunamos y nos digan si van o no a pagar los ítems”, indicó Urenda al manifestar la voluntad de diálogo desde la institución cruceña.

Consideró que la ministra se “equivoca” al desestimar la propuesta del ente departamental, ya que esta se enmarca en la Ley Marco de Autonomías. Uno de los planteamientos de la propuesta es que el Gobierno nacional pague los ítems que le corresponde y en contrapartida la Gobernación, con recursos propios, brindará atención gratuita a la población en hospitales de tercer nivel, explicó.

“Lo que no podemos aceptar bajo ningún aspecto es la propuesta original de ellos (del Gobierno) de que le transfiramos nuestras competencias y que le transferimos nuestros recursos porque no está enmarcado en la norma y además no deja de ser un abuso contra las gobernaciones que deben quedarse con sus recursos”, acotó el secretario de Salud.

No tiene fecha de cierre. Mientras tanto la ministra Montaño, en conferencia de prensa, explicó que el proceso de inscripción al SUS no tiene fecha de cierre y que la población puede hacerlo presentando solo su cédula de identidad.

dicó que desde la vigencia del SUS, el 1 de marzo, 35.000 personas fueron atendidas de manera gratuita.

Recordó también que la Ley 1152 del SUS señala que los 339 gobiernos municipales del país deben atender a las personas que no cuentan con un seguro de salud en los hospitales de primer y segundo nivel de manera gratuita.

“Nosotros seguiremos haciendo las coordinaciones necesarias para que en los 339 municipios sean atendidas las personas con el SUS”, acotó.

El Gobierno garantizó un presupuesto inicial de 200 millones de dólares para arrancar con el SUS.

Además, según las autoridades, se destinará 2.000 millones para la construcción de hospitales y otros 30 millones para fortalecer el equipamiento y el número de profesionales que atenderán a los pacientes en más de 300 prestaciones, en el marco del SUS.

Interpelación en la Asamblea. Asimismo, la ministra informó que asistirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para una interpelación sobre la implementación del SUS.

“Es un cuestionario bastante amplio. Nosotros estaremos a disposición de la Asamblea Legislativa el viernes a las 9:00 para atender la interpelación planteada por el diputado Amilcar Barral de la opositora Unidad Demócrata”, dijo en conferencia de prensa.

Montaño explicó que en esa interpelación no solamente se abordará el tema del SUS, sino también de otros programas del Ministerio de Salud.

Ante el anuncio de movilizaciones de médicos contra el SUS, Montaño aseguró que las medidas de presión no se justifican porque el seguro médico gratuito está garantizado por el Estado.

Colegiado médico nacional se reúne en La Paz. En este contexto el Colegio Médico de Bolivia se reunirá en la ciudad de La Paz para definir nuevas medidas de presión en contra del SUS.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) Cochabamba, Carlos Nava, señaló que los médicos no descartan asumir paros escalonados hasta llegar a la huelga general indefinida.

“Acataremos disciplinadamente cumpliendo primero el estado de emergencia. Estaremos esperando la orden de todo el país, probablemente comencemos con movilizaciones, en todo caso planteamos una reunión nacional para entrar a un paro de 24 horas y de esa manera escalonadamente, luego un paro general indefinido hasta que se otorguen todos los pedidos que se plantearon en los 11 puntos en un diálogo abortado por el propio Gobierno”, informó Nava.

Ven que el presupuesto no es suficiente. El argumento de la entidad colegiada es que $us 200 millones para el SUS no es suficiente dadas las múltiples necesidades que tiene el sistema de salud en todo el país.

Observan principalmente la falta de adecuada infraestructura, de insuficientes recursos humanos, medicamentos, entre otros.

1 Situación

Que no acepta la Gobernación cruceña es la transferencia de competencias y recursos

35 Mil

Personas ya habrían sido atendidas gratuitamente desde la aplicación del SUS.

Dice que no se contrató a médicos extranjeros

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, manifestó que para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) no se contrató a médicos del extranjero y que por el contrario se llegó a acuerdos con los gobierno departamentales, que firmaron el convenio intergubernativo, para que el personal de salud que era pagado con recursos propios de los hospitales ahora tendrán ítems.

El fin de semana, en las redes sociales se publicó el rumor de que 8.000 médicos cubanos serían contratados para la aplicación del SUS. Esta noticia falsa ocasionó que la población se desinforme y que surgieron críticas de la ciudadanía en contra del Gobierno.

Al respecto Montaño dijo: “esto es absolutamente falso y estoy segura que no podría comprobarse con ninguna documentación que esto sea así. Pido a los medios de comunicación a quienes les proporcionan esa información, que les muestren documentación respaldatoria porque no se pueden hacer acusaciones tan irresponsables sin ningún desparpajo”.

Apuntes

• “No existe una razón para poder realizar un paro. El Ministerio de Salud no ha cerrado las puertas a los médicos”, fueron las palabras de la ministra de Salud, Gabriela Montaño.

• Dirigentes de colectivos médicos bolivianos se oponen a la forma en que se pone en marcha el beneficio, por considerar que hará colapsar un sistema público que arrastra deficiencias.

• El sistema fue una promesa electoral de Morales en las elecciones generales de 2014, con una propuesta que establecía que hasta 2020 se produciría la implementación gradual, en función del crecimiento de la economía del país, en todos los departamentos de Bolivia.

• El Gobierno garantizó un presupuesto inicial de 200 millones de dólares y otros 2.000 millones para la construcción de hospitales.

• Las autoridades nacionales reconocieron la existencia de algunas carencias, principalmente en el tema del personal médico, en muchos nosocomios del país, pero que ya están al tanto de ello para destinar mayores ítems.

EL DÍA / Santa Cruz