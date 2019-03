La Defensoría decide abrir investigación tras denuncias de violaciones en carceletas del Beni

Las mujeres denunciaron que los policías ingresaban a la celda en horas de la noche para obligarlas a tener relaciones sexuales bajo amenaza.

Plaza de Rurrenabaque. Foto Ilustrativa: Correo del Sur

La Paz, 13 de marzo (ANF).- La Defensoría del Pueblo decidió abrir una investigación de oficio en la “complejidad” y las condiciones de la carceleta del municipio de Reyes en el departamento de Beni, después que dos mujeres que estuvieron con detención preventiva denunciaron violación y abuso sexual, informó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La autoridad explicó que efectivamente en mayo de 2018 se abrió el caso en base a la denuncia de C. P., aunque, se dejó el mismo después que la víctima presentó su desistimiento ante la Policía y luego de que el Ministerio Público determinó el sobreseimiento.

“Sin embargo a consecuencia de lo sucedido en Rurrenabaque y que ha generado las denuncias en Reyes, la Defensoría del Pueblo ha decidido abrir una nueva investigación de oficio pero por la complejidad del hecho, para ver si realmente las condiciones de las celdas de Reyes reúnen o garantizan medidas de protección para las personas o mujeres en situación de encierro”, sostuvo Cruz.

C. P. denunció en mayo de 2018 a dos efectivos que cumplían la función de guardias en la carceleta Edwin. T. C. y Franklin C. por los presuntos delitos de violación, pero desistió de sus denuncias, según dijo la mujer a ANF, presionada por allegados a los policías que de manera insistente le pidieron dejar el caso.

La defensora explicó que tendrían que surgir nuevos elementos para abrir el caso, toda vez que existe el desistimiento y sobreseimiento, no obstante dijo que también amerita un análisis procesal del tema.

“Sobre estas tres personas, habrá que hacer una revisión más minuciosa sobre el sobreseimiento, habrá que ver si hay nuevos elementos para reabrir la causa por el delito de violación”, sostuvo la autoridad.

Dijo que se trata de un análisis procesal, para determinar si existe vía para ingresar nuevamente el proceso. “Es una verificación del sobreseimiento”, porque esta decisión se hubiera producido por la falta de pruebas y porque el hecho de violación se hubiera producido mucho tiempo antes de la denuncia, sostuvo la autoridad.

En general, sostuvo que existe una preocupación en torno a las condiciones de las celdas policiales, y de las circunstancias de seguridad de las mujeres en encierro.

Las mujeres denunciaron que los policías ingresaban a la celda en horas de la noche para obligarlas a tener relaciones sexuales bajo amenaza.