Madre del hijo de Machaca: “Tengo mucho miedo, él maneja magistrados”

Ratifica sus acusaciones

Amenazas, condicionamientos, chantajes, violencia sexual, violencia psicológica y miedo. Esas son algunas de las expresiones vertidas por la madre del hijo del dirigente campesino y actual Viceministro de Interculturalidad, Rodolfo Machaca Yupanqui.

“Yo tengo mucho miedo porque él maneja magistrados y sabemos cómo es eso. Ellos llevan documentos y, por bebida, por dinero, la justicia toma el color que uno quiera y yo tengo mucho miedo; incluso antes tenía miedo de perder a mi bebé”, dijo Jazmín -nombre ficticio de la mujer denunciante-.

Jazmín ratificó este jueves su denuncia pública contra Machaca, un día después de que el Viceministro anunció un proceso penal por difamación contra la agrupación feminista Mujeres Creando, que apoya a la denunciante.

La mujer de 25 años acusa a Machaca de violencia sexual, psicológica y económica, puesto que supuestamente la autoridad habría aceptado dar parte de la asistencia familiar a cambio de favores sexuales.

Dijo que el niño tiene problemas de nutrición y alimentación y que no se está desarrollando adecuadamente. “Hace varios meses que me dijeron eso, que lo haga revisar con un especialista y que necesita terapia”, testimonió Jazmín.

Sobre el proceso de su embarazo y parto, ella contó que rogaba limosnas a Machaca, pero éste no le contestaba el teléfono.

“Cuando yo estaba embarazada y le rogaba que me dé sus limosnas (…) no contestaba el celular, que tenía reuniones, que no tenía tiempo y así me abandonó (…) él sabía que no podía alimentarme bien, porque todo vomitaba, causa de esa situación mi bebé nace con bajo peso y él tenía toda la constancia”, aseveró.

Sobre la personalidad del viceministro, Jazmín afirmó que “fue una persona muy atenta supo enamorarme pero la verdad yo le digo es una persona que tenía una máscara, el señor tiene doble personalidad”.

Jazmín con el apoyo de Mujeres Creando ya denunció a Machaca por incumplir con el pago de asistencia familiar, lo cual fue negado por el Viceministro.

Fuente: erbol.com.bo