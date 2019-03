Ortiz reitera que Morales y Mesa deben “rendir cuentas” a Bolivia por la demanda marítima

El senador y candidato presidencial por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, reiteró que ni el presidente Evo Morales, ni el vocero de la causa marítima, Carlos Mesa “han rendido cuentas“, sobre la demanda interpuesta contra Chile por la causa marítima ante La Haya; ya que en política solo hay una forma de rendir cuentas y asumir responsabilidades y es con hechos concretos.

“Del presidente Evo Morales no esperábamos nada porque de quien no cumple con la Constitución, de quien no respeta el voto del pueblo no se puede esperar ni que rinda cuentas ante el pueblo, ni de que asuma su responsabilidad; sin embargo del ex presidente Mesa que no rindió cuentas, pero asumió su responsabilidad, ha dicho algo que me preocupa muchísimo y que creo que es algo del debate que tiene que venir, él ha dicho de que la posibilidad de éxito en La Haya dependía de que hubiera una interpretación progresista que cambiar la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y que asímismo cambiará el orden jurídico internacional”, señaló Ortiz.

En ese sentido, el candidato a la presidencia por Bolivia Dice No agregó que las palabras de Mesa dejan en claro que no se actuó con responsabilidad en la demanda contra Chile, cuestionando al vocero de la causa marítima: “¿en qué se traduce el asumir la responsabilidades?, tiene que ser en algún hecho concreto y creo que el país está esperando (conocer) de ¿cuál es la responsabilidad política que él asume después del fracaso de La Haya?, porque en política solo hay un modo de asumirla”.

Por otro lado, Ortiz confirmó la presencia de la Alianza Bolivia Dice No en la próxima reunión ordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Jamaica para denunciar la ilegal re postulación del binomio Evo Álvaro; también se refirió a la integración de Bolivia al Prosur.

Fuente: Prensa Demócratas