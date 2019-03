Reclusa de Reyes: cuando no me dejaba violar no tenía comida ni salía al baño

Beni. Este hecho aconteció el 2017, cuando el policía Edwin C. vejó sexualmente a la interna C. P., al menos 10 veces, bajo amenazas.

14 de marzo (Urgentebo).- C. P, quien estuvo detenida en la carceleta de Reyes, del departamento del Beni, contó que cuando no se dejaba violar por su custodio el policía Edwin C. no la dejaba salir al baño ni tampoco permitía que le den comida.

“Fueron unas 10 veces que me violó y cuando me negaba a tener relaciones con él, no dejaba que me pasen comida y no me dejaba salir al baño, y los otros presos me pasaban bimbo para que yo haga mis necesidades”, relató.

Edwin C. También abusó sexualmente de la reclusa M. R, del mismo recinto carcelario de la región beniana, junto al subteniente Alan A.

C. P. indicó que la primera vez que Edwin la agredió sexualmente fue el 5 de octubre del 2017 a las 00:30. Acotó que para lograr su cometido, el funcionario policial la amenazaba e intimidaba de manera recurrente.

Asimismo, detalló que el uniformado vertía rumores falsos sobre ella con sus camaradas para que la molesten y entren a su celda. “Quiero indicar que como mujer me han dejado humillada”, agregó.

La interna en la gestión 2018, tras sufrir estas vejaciones, envió una carta al que era en aquel entonces el comandante de la Policía Rural y Fronteriza del Beni, coronel Víctor Ugarte, donde le hizo conocer los vejámenes por los que pasó.

En la misiva también solicita a la autoridad que le dé garantías puesto que el sargento Franklin C. quien la acosaba de manera permanente, y Edwin C podían tomar represalias en contra de ella y su familia por dar a conocer estos hechos y animarse a denunciarlos.

“Quiero indicar que tengo miedo que el Sgto C. pueda tomar represalias contra mi persona o contra mi familia, por lo que pido garantías, al igual que contra el policía Edwin C.”, señala en el documento al que accedió el portal Urgentebo.

La pasada semana, el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez dio a conocer el caso de una reclusa de nacionalidad brasileña que fue violada en reiteradas oportunidades por tres custodios en la cárcel de Rurrenabaque (Beni). Inclusive la mujer quedó embarazada y fue obligada a abortar.

Luego de ello, se hizo público el caso de C. P. y de M. R. quienes detallaron la manera en la que sufrieron vejaciones sexuales por parte de los uniformados mencionados.

A estos hechos se sumó el testimonio de una rea en La Paz, quien indicó que su amiga al ser arrestada en la ciudad de Santa Cruz fue alejada de la celda judicial para ser golpeada y posteriormente ser violada por varios policías que tenían los rostros encapuchados.

Urgentebo.com