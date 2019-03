SUS arranca con 1.200 prestaciones gratuitas; vea cómo y dónde acceder

El polémico Sistema Único de Salud gratuito y Universal (SUS) comenzará hoy las atenciones gratuitas a la población con 1.200 prestaciones en 3.144 centros de salud de primer nivel de todo el país, que serán la “puerta de ingreso” a este seguro.

Pero ¿cómo funciona? ¿Qué se necesita para que me atiendan? ¿Cómo identifico un centro de salud de primer nivel? Los Tiempos le da las claves para estas y otras dudas.

Lo primero que necesita es inscribirse al SUS. Para ello, sólo necesita su carné de identidad, o en su caso el de sus familiares, además de una factura de luz o agua. Esta última sirve para conocer el croquis de la vivienda. Las inscripciones al SUS están abiertas indefinidamente, o sea que puede registrarse cualquier día en un centro de primer nivel en horarios de oficina. El registro es sencillo en base a un sistema computarizado y no tarda más de cinco minutos.

Para acceder a las atenciones de salud sólo debe asistir a un centro de primer nivel con su cédula de identidad o la del paciente que será atendido. Si va con su niño, lleve su documento. ¡Ojo! Si accede al SUS por un hospital de segundo o tercer nivel, deberá cancelar el costo de la prestación de salud, a menos que se trate de una atención de emergencia, ya que todos los hospitales están en la obligación de atender cualquier emergencia sin excusas.

Si no se inscribió y necesita atención, no es un impedimento. Sólo debe asistir al centro de salud y, a tiempo de adscribirlo, lo atenderán.

¿Cómo sé qué centro es de primer o de segundo nivel? Los de primer nivel son de cuatro tipos; postas, consultorios médicos, centros de salud y centros de salud integral, y están claramente identificados en la entrada. Se caracterizan porque tienen las prestaciones más básicas y no tiene internación. El segundo nivel tiene especialidades e internaciones, y el tercer nivel es para enfermedades complejas. En el código QR que se adjunta, vea la lista completa de hospitales de primer, segundo y tercer nivel, sus direcciones y sus características.

Las 1.200 prestaciones establecidas en esta primera etapa del SUS cubren diversas enfermedades, el 80 por ciento de ellas serán absorbidas por el primer nivel.

En caso de que llegue a un centro de salud público por algún accidente que cubra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el SUS cubrirá los costos que excedan la cobertura del seguro.

El SUS sólo atenderá a las personas que no tengan un seguro social de corto plazo, es decir, que no estén asegurados en alguna caja. Si una persona está asegurada, el personal del centro de salud le derivará a su caja de salud o le cobrará por el servicio.

En el caso de extranjeros, la Ley 1152 para la implementación del SUS incluye a estas personas en los siguientes casos: mujeres embarazadas, desde el principio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto. Mujeres respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva. Niños y niñas menores de 5 años. Mujeres y hombres a partir de los 60 años. Personas con discapacidad que se encuentren calificadas de acuerdo a normativa vigente. Para el resto de los extranjeros —entre 6 y 59 años— la atención será gratuita siempre y cuando exista un convenio de reciprocidad con el país de origen. También están excluidos los extranjeros que tengan seguridad social.

En el caso de los medicamentos, el SUS tiene una lista de 279 medicamentos que serán de dotación gratuita para los pacientes.

El SUS será implementado progresivamente en cinco años, para 2023 se prevé que toda la salud sea gratuita y universal.

El SUS incluye la atención de enfermedades de alto costo, como el cáncer pediátrico y dos tipos de cáncer para adultos, de mama y cérvico uterino. También incluye enfermedades como la diabetes y los males de la tiroides.

Hasta la semana pasada se inscribieron al SUS casi 1,5 millones de personas, y se prevé que este sistema cubra al menos a 5,8 millones de personas que en Bolivia no tienen ningún seguro de salud.

Algo de lo que poco se habla, es que el SUS incluye prevención y promoción de la salud. Es decir que habrá planes para prevenir las enfermedades promoviendo una vida saludable y los controles médicos. Esto es fundamental porque lo ideal es evitar que las enfermedades aparezcan.

En su primera etapa, el SUS no cubrirá prótesis ni implantes, y tampoco enfermedades complejas.

¿DE DÓNDE SALDRÁ EL DINERO PARA EL SUS?

El Gobierno presupuestó $us 200 millones para el primer año de aplicación del SUS. De este monto, $us 79,7 millones se destinarán a pagar las 1.200 prestaciones que se darán en los establecimientos de salud; $us 31,1 millones serán para enfermedades de alto costo (cáncer, insuficiencia renal); $us 57 millones para recursos humanos, y $us 30,8 millones serán destinados a las mejoras en la infraestructura y el equipamiento.

A parte de esta cifra, el Gobierno comprometió más de $us 2 mil millones para la construcción y equipamiento de 49 hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel en todo el país.

¿Y LOS RECURSOS HUMANOS?

En el sistema público hay más de 35 mil profesionales en salud (especialistas, médicos, enfermeras, técnicos, etc.) que se harán cargo de las atenciones del SUS. A esto, el Gobierno comprometió al menos 8 mil nuevos ítems para reforzar los más de 3.400 hospitales que hay en el país y los nuevos que se irán construyendo.

El Ministerio de Salud ya abrió el sistema de registro de nuevos profesionales y aclaró que el SUS no significará trabajo extra ni sobrehoras para los galenos. Empero, se abre la posibilidad de que los especialistas reciban pagos extra para la atención de pacientes fuera de las seis horas que señala la ley.