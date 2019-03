Zidane rechaza una propuesta de hacerse cargo del Madrid

El francés no acepta sentarse en el banquillo blanco a mitad de temporada y en verano decidirá si vuelve a entrenar y dónde.

En busca de un madero al que aferrarse mientras arrecia el temporal, Florentino Pérez propuso el nombre de Zinedine Zidane. El jueves pasado el presidente del Madrid mandó a un empleado del club a que llamara al francés para preguntarle si estaba dispuesto a hacerse cargo del equipo. La respuesta del entrenador, por persona interpuesta, fue negativa pero no concluyente. Zidane dijo que ahora, con la temporada en curso, no aceptaría sentarse en el banquillo del Madrid. Añadió que a partir de junio se planteará si entrena, o si no, y en caso afirmativo, si lo hace en España o en otra parte. Zidane tiene una oferta formal para dirigir la Juventus hasta 2022.

La relación entre Florentino Pérez y Zinedine Zidane acabó tan deteriorada tras la renuncia del técnico a dirigir al equipo el pasado junio, que ni el presidente ni su mano derecha, José Ángel Sánchez, se atrevieron a llamarle directamente para ofrecerle el puesto. En su lugar mandaron a un funcionario de rango medio.

El entrenador francés dejó el banquillo blanco de forma sorprendente este verano tras ganar tres Champions consecutivas. Había llegado al cargo en enero de 2016, procedente del Castilla, en medio de una grave crisis deportiva que motivó la destitución entonces de Rafa Benítez. Durante los dos años y nueve meses que permaneció en el cargo logró nueve títulos. Su primera temporada la cerró conquistando la undécima Liga de Campeones en Milán, ante el Atlético, continuó la siguiente con un doblete de Liga y Champions, y cerró la tercera con otra orejona, en Kiev contra el Liverpool.

La decisión sorprendió y dejó helados a todos los estamentos del club. Unos días antes, en Ucrania, todos le vieron igual que siempre. Ni una mirada, ni una frase, ni un comportamiento que dejara presagiar que cinco días después diría adiós al Madrid. Luego, en público, Zidane explicó: “Es el momento para todos, para mí, para el club y la plantilla. El equipo tiene que seguir ganando y para eso necesita un cambio… Soy ganador, no me gusta perder. Y si tengo la sensación de que no voy a ganar, hay que hacer un cambio. Como jugador, cuando vi que no estaba ganando, era yo el que me decía: ‘Me voy’. Si no veo claramente que vamos a seguir ganando y no veo las cosas claras, como yo quiero, es mejor no seguir y no hacer tonterías”.

El desplome en apenas una semana del Madrid en las tres competiciones ha llevado a Florentino Pérez a buscar un relevo incluso para lo que resta de temporada.