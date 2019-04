Aguilera, nuevo jefe de la Felcc: ¿Cuánto gana y qué opina de la corrupción?

El flamante director de la Felcc declaró que los bienes que tiene en la ciudad de La Paz son el producto de 30 años de trabajo

Johnny Aguilera, el flamante director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz (Felcc), se sinceró en una entrevista concedida a Unitel, donde respondió por su vida privada, su familia, su formación, su salario y su percepción sobre la corrupción.

Aguilera se encuentra en la boca del colectivo ciudadano tras asumir el cargo que ocupaba Gonzalo Medina, alejado de la Felcc, investigado por denuncias de narcotráfico.

Aguilera reconoció que sus bienes, todos en la ciudad de La Paz, son el producto de 30 años de trabajo y que el sueldo de un director de la Fecc es Bs 10.000.

“Yo tengo mi casa, mi carro, tengo mi familia, me considero un oficial estable, en Santa Cruz no tengo nada, en La Paz tengo lo necesario para vivir. Bs 10.000 (gana un director de la Felcc), yo creo que no (es suficiente para llevar una vida cómoda), seguramente vamos a tener mejores días”, declaró Aguilera.

