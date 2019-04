Coronel Flores: ‘Me dan de baja por defender mi fe y a mi institución’

FOTO: EL DÍA

“Me dan de baja por defender mi fe, por defender la democracia y a mi Institución, porque no quiero que mi Institución sea pisoteada por este Gobierno que nos está haciendo mucho daño, sin embargo hay personas que obedecen ordenes sin tener una idea clara, sin tener ninguna prueba y me dan de baja”, señaló el Coronel David Flores, quien apareció el año pasado en un video defendiendo el voto del 21 Febrero.

Flores agregó que “estoy sumamente enojado con este Gobierno, porque es el Gobierno que nos está haciendo daño a la Institución policial´, porque ellos saben todo, nosotros dependemos directamente del presidente de la república y ellos conocen todo lo que está sucediendo en nuestra institución”, dijo a los medios.

“La falta que habría cometido es salir en las redes sociales defendiendo a la democracia y defendiendo mi fe esa seria la falta que habría cometido como funcionario policial. El gobierno me está dando de baja, pero ha despertado un león”, sostuvo Flores.

El coronel fue consultado si hay uniformados con su mismo sentir, “con toda sinceridad, más del 80 por ciento , no puedo decir el 100 por ciento porque me he dado cuenta que nuestros mandos superiores están vendidos a este Gobierno, pero el 80 por ciento de los policías está a favor de defender la democracia y a su institución”, apuntó.