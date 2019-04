Diputado presenta proyecto de ley para castración química de violadores

Ante los recurrentes casos de violación que se presentan en el país, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Érik Morón presentó en el Legislativo un anteproyecto de ley para modificar el artículo 308 del Código Penal, de tal manera que se incorpore en él la figura de la castración química.

“La castración química debe estar incluída en la modificación del Código Penal que estamos proponiendo, no puede ser posible que en una casa de familia una persona castre a su gato para cuidar su vida y para que no escape a la casa del vecino y nosotros no podamos castrar químicamente a un violador para poder precautelar la vida de una niña o adolescente y una mujer”, justificó.

Advirtió que el 80% de los casos de feminicidio se encuentran acompañados por violencia sexual y recordó que el país conoció en los últimos meses varios casos de violación grupal. Estos hechos, dijo, le hicieron ver la necesidad de que proponga la incorporación de esa sanción en la legislación boliviana.

Actualmente en el artículo 308 del Código Penal solo se contempla para el delito de violación una sanción que va desde los 4 a 20 años de cárcel.

Morón propuso que con el presupuesto que disponen los gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos departamentales en el área de seguridad ciudadana se pueda financiar esta iniciativa.

“Este proyecto puede ser sustentable en la vida económica para que se pueda inyectar el producto químico al reo o al violador sexual antes que sea insertado en la sociedad”, afirmó. (11/04/2019)

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz