“¿Dónde está el cambio?”: la crítica de Valverde a Mesa por el doble aguinaldo

El periodista Carlos Valverde cuestionó desde su cuenta en Twitter (@CFValverde) la postura asumida por el ex presidente Carlos Mesa, quien dijo que de volver al gobierno mantendrá el segundo aguinaldo con algunos ajustes.

“Doble aguinaldo es, así sea con apodos, meterle la mano en el bolsillo a los productores; Carlos Mesa lo mantendría … y donde está el cambio?”, señaló Valverde.

El tuit generó un hilo con numerosas críticas hacia las declaraciones del candidato de CC. Entre ellas un tuit del ex ministro Dante Pino Archondo (@dantepuco), quien indicó: “Si no hay honestidad entre el discurso y la acción no hemos cambiado nada. De Mesa es tan nocivo como Evo cuando hace populismo igualitario”.