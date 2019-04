“Game of Thrones” en fotos: el impactante cambio físico de los personajes en la serie

Harington reveló que su esposa Rose Leslie, de quien se enamoró en el set de la serie, le dejó de hablar durante tres días después de haberle spoileado la trama de la producción. No obstante, Leslie salió a aclarar que no tiene ni idea de cómo va a terminar. Por contrato, el británico de 32 años no pudo tocar su melena rizada por ocho años. La serie lo convirtió en uno de los actores mejor pagados, con 1,1 millón de dólares por episodio. En este tiempo trabajó en filmes como Pompeya hasta en videojuegos como Call of Duty. Acaba de estrenar en Europa el filme The death and life of John F. Donovan, con Natalie Portman y Susan Sarandon. Además volvió al teatro con la obra True West en Londres. En los últimos minutos de la última temporada de Game of Thrones, Jon Snow fue visto en un barco rumbo a White Harbor. Ahí, tuvo sexo con Daenerys Targaryen.