Hace 50 años Blooming hizo historia en La Paz

Hace 50 años, 4 meses y 8 días (8 de diciembre de 1968), Blooming venció por 5-2 a Always Ready en el estadio Hernando Siles de La Paz, logrando un hito histórico para los clubes orientales, que significó la primera victoria de un equipo cruceño en suelo paceño. Ese partido correspondía a la penúltima fecha de la Copa Simón Bolívar de aquel año que terminó ganando Bolívar.

La Copa Simón Bolívar fue el primer campeonato Nacional que se jugó en el país desde 1960 y, Blooming participó por primera vez en 1967, la segunda en 1968 y la última en 1976, antes de la creación de Liga del Fútbol Profesional Boliviano en 1977.

Algunos datos. La prensa de aquellos años, El Deber, La Crónica, El País, entre otros, tenían ediciones interdiarias por lo que el hecho no tuvo mucha repercusión como en los tiempos actuales.

Dos días después, martes 10/12/68, La Crónica escribió. “El fútbol cruceño estuvo de plácemes, Blooming que recién reencuentra su verdadero caudal técnico, rompió definitvamente el 'tabú', que envolvía en La Paz a los elencos orientales, al vencer categóricamente por 5-2 al alicaído Always. En Santa Cruz recibió jubilosamente esta sensacional victoria”.

El brasileño Ademour Oliveira fue autor de tres de los cinco goles y con ellos comparte el primer lugar de la tabla de goleadores con Germán Parada de Guabirá con 7.

Esa tarde el equipo estuvo integrado por Frey, Rodríguez, Rojas, Mendoza, Oyola, Matateu, Villa y Ademour entre otros y el entrenador que además era el presidente, el notable Abraham Telchi Giacomán.

Dos años antes de esa victoria, los celestes habían conseguido un empate ante el mismo Always y Oriente Petrolero otro.

En la Liga. Con la creación de la Liga en 1977, en la que hubo 4 clubes paceños, Bolívar, The Strongest, Municipal y Always Ready, jugar en La Paz se hizo más seguido no solo para Blooming sino también para los otros clubes cruceños.

Después aparecieron Chaco Petrolero, Mariscal Braun, Iberoamericana y La Paz FC, a los que ganarles de visitante siempre fue complicado.

Aún así, en 42 años de torneos, Blooming ha logrado 21 victorias, 26 empates y 158 derrotas en 205 partidos ante los rivales arriba mencionados, anotando 179 goles y recibiendo 563.

Ante Bolívar, al que enfrentará mañana, se enfrentó en 64 oportunidades.

64 Partidos

ante Bolívar en La Paz, 1 victoria, 9 empates y 54 derrotas.

Apuntes

Ocho rivales. En torneos de Liga y hoy División Profesional, Blooming ha enfrentado a ocho rivales paceños, siendo a The Strongest 73 veces y Bolívar 64, a los que más enfrentó en La Paz. Fuente: eldia.com.bo