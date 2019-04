Manuel Canelas: “Nos comprometimos, y obviamente será por ley”

El ministro aseguró que el tema fue conversado con varias instancias

¿Cómo se darían los cambios en las leyes que afectan a los medios y cuándo?

Tuvimos una reunión con la ANP y luego varias comunicaciones con miembros de esa organización por separado. Y les contamos lo que estábamos pensando. Ellos nos mostraron que hay al menos 13 normativas que con diferente frecuencia, tamaño y tema, obliga a incluir contenidos en medios de forma gratuita. Nosotros nos comprometimos a hacer una propuesta de modificación. Obviamente va a ser a través de una ley, por eso vamos a tener que conversar en algún momento con la Asamblea.

¿Y cuál será el contenido de ese proyecto de ley?

Básicamente, lo digo de manera general porque se irá matizando, en algunos casos haremos cambios de tamaño, porque en ellos se exige que se publique una plana entera, es decir una página. Procederemos a hacer modificación del espacio y, una cosa que nos parece muy interesante es la propuesta de los periodistas, es que muchas veces la gente pasa esa página sin verla. El espíritu de esta obligatoriedad es buscar la sensibilización. Entonces, la propuesta es que en vez de publicidad con unos dibujitos de seguridad ciudadana por decir algo, se publique con los periodistas un muy buen reportaje sobre el tema.

¿Es posible hacerlo?

Yo lo comenté con el presidente Morales y le agradó la idea.

¿Hasta cuándo estaría esta propuesta?

No nos pusimos plazo la verdad, porque hablamos de más cosas como de la Ley del Seguro de Vida de Periodistas, la ANP se comprometió a mandarnos un estudio que señale cuánto dinero se iba a recaudar con el 1% los ingresos de cada periodista. No tenemos fecha programada para la siguiente reunión. Pero mostraremos la propuesta a los periodistas para rescatar sus opiniones. Como sus expectativas no eran muy altas al iniciar la reunión, creo que están bastante satisfechos con que vayan a registrarse cambios. Terminaremos la propuesta, la retroalimentaremos con el gremio, y luego la terminaremos de pulir con la Asamblea. Además, habrá que conversar con los ministerios que tienen que ver con estas normativas. Pero, en general, nosotros creemos que habrá acuerdos.

