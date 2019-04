Saavedra: “no toco pitó en este entierro, todo lo que tengo está sustentado”

El gerente de servicios y productos de Cotas, Hernan Saavedra, habló durante la audiencia cautelar que determinó su detención en la cárcel de Palmasola. Saavedra manifestó “Yo no toco pito en este entierro” no tengo nada que ver con el robo a Cotas y todo lo que he logrado tener en la vida está justificado manifestó.

Fuente: Detrás de la Verdad