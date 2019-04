Zoonosis aplica eutanasia ante desinterés por adopción

Cochabamba.- Ante la divulgación en redes sociales de fotografías que denuncian un presunto trato cruel a los canes —especialmente cachorros— en el Centro de Zoonosis, el responsable de esta institución, Javier Rodríguez, explicó ayer que lo que hacen es aplicar la eutanasia a los perros que no son adoptados en cinco días.

La eutanasia es un procedimiento previsto en la Ordenanza No. 4571 que establece como protocolo la sedación, anestesia y aplicación de un fármaco letal que no cause ningún daño al animal. Sin embargo, en las imágenes se ve como los canes adultos son reducidos con violencia por el personal de Zoonosis. En tanto, los cachorros son sacados de sus jaulas para presenciar la muerte de sus pares hasta que llega su turno.

Al respecto, Rodríguez dijo: “Nuestro afán no es agarrar y exterminar a los perros; al contrario, queremos darles una opción de vida”. Agregó: “En este momento tenemos 10 perros para darlos en adopción, pero la población no acude. El domingo tuvimos una feria y apenas se llevaron a cuatro y al día siguiente nos devolvieron uno porque la familia no tenía permiso de la dueña de casa”.

Ante los cuestionamientos sobre la crueldad y que los perros capturados en los mercados no están los seis días en custodia, Rodríguez dijo que puede ser que ante la falta de control los funcionarios vulneren los procedimientos.

“Muchas veces tuve que llamar la atención al personal porque no estaba cumpliendo los procedimientos”, declaró.

A ello se suma que el crematorio de Zoonosis está en mal estado. Por ese motivo, los restos de los animales son entregados a EMSA.

Microempresa

El jefe de Zoonosis descargó la responsabilidad por el maltrato en la microempresa Mishita, contratada para la captura, esterilización y socialización. Sin embargo, el concejal Edwin Jiménez hizo notar que la Alcaldía le adeuda seis meses trabajo.

De acuerdo con Jiménez, las deficiencias de Zoonosis se deben a la falta de infraestructura ­—con espacio sólo para 32 caniles— y de personal. “Con esa cantidad de personal, difícilmente van a llegar a cumplir a cabalidad a la normativa”, dijo.

DATOS

Aplicación de la eutanasia piadosa. Según la Ordenanza Municipal 4571/2012, el protocolo de la eutanasia es la sedación, anestesia y la aplicación de un fármaco letal.

Tiempo de tenencia de Zoonosis a las mascotas. La ordenanza señala que Zoonosis debe retener a los animales cinco días. Tres para observación y dos para darlos en adopción.

Biocidio, un acto sancionado por ley. La Ley 700 penaliza los actos de violencia contra los animales con 3 a 5 años de cárcel.

DEFENSORES DENUNCIAN TRATO “CRIMINAL” A CANES

REDACCIÓN CENTRAL

La representante de la organización Perros del Sol Bolivia, Marisol Rocabado, considera que el accionar de Zoonosis es “criminal”, porque desde el momento de la captura de los perros procede a maltratar a los animales y no hace ningún tipo de registro para promover las campañas de adopción como establecen las normativas.

“El trabajo de Zoonosis debería ser rescate, rehabilitación, otorgar un refugio y reubicación de los animales de compañía. Lo que hace es capturar indiscriminada y, bajo el concepto de eutanasia, los están asesinando”, lamentó.

Para el concejal Sergio Rodríguez (MAS), Zoonosis debería trabajar al igual que lo hacen los refugios voluntarios para animales: buscando la rehabilitación de los perros y gatos, luego deberían buscar familias adoptivas.

“Me cuesta creer que maltraten a los animales en Zoonosis. Ojalá el director o el alcalde suplente (Iván Tellería) investiguen”, dijo el concejal.