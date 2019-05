DE TORTURADOR A AMENAZADO

ahora él tiene miedo

“Yo en la cárcel, mi familia afuera, un montón de personas molestas por ciertas declaraciones que he hecho, y resulta que ahora tengo que andar con chaleco (antibalas) y tengo que cuidar a mi familia”

Jhasmani Torrico, conocido como abogánster, reveló que recibió amenazas de muerte en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz por revelar nombres de jueces y fiscales que supuestamente están vinculados a su consorcio ilegal de juristas.

“Voy a pedir que la Fiscalía, en todo caso a la doctora Faridy Arnez, tome los recaudos necesarios, tal vez no para resguardar la integridad mía, sino la de mi familia (…) se me ha dicho que me cuide, no sé cómo tomar eso”

F:pág7









Fuente: Ayyy Don Este

