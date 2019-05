El MAS amenaza: si no es Evo, nadie ‘va a durar’ como presidente

Cadena A: Video

«Si no tiene plan, no durará ni un año», afirma una representante de la Confederación de Mujeres Interculturales.

Aunque las dirigentes del MAS se muestran seguras de la victoria del MAS, lanzaron advertencias. Foto: archivo

ANF

Las dirigentes de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa y de la Confederación de Mujeres Interculturales, Segundina Flores y Angélica Ponce, advirtieron que no permitirán que un «candidato limosnero» tome la Casa grande del Pueblo y si no tiene agenda «no va a durar» en sus funciones.

Ambas dirigentes son parte del Movimiento al Socialismo e Instrumento Por la Soberanía del Pueblo (MAS-IPSP) actual partido gobernante, se constituyen en la principal base social y electoral desde que Evo Morales asumió el 2006 la administración del Estado.

Flores manifestó que no aceptarán la victoria de otro candidato presidencial que no sea Morales, de cara a los resultados que pueda arrojar las Elecciones Generales de octubre de este año. «No, no lo aceptamos», dijo la dirigente A ANF.

«Si mis compañeros se aplazan, bueno pues, nosotros evaluaremos y analizaremos. Nosotros en ningún momento podemos permitir que un candidato limosnero pueda tomar el Palacio (Casa grande del Pueblo), yo diría eso», afirmó Flores.

Acotó que son 13 años de Gobierno en la construcción del Estado y 23 o 24 años que el MAS está en la lucha, «¿esa lucha (es) lo que vamos a entregar a un presidente limosnero? creo que no lo vamos a hacer. No, no lo aceptamos», sostuvo.

Mientras que Ponce dijo que respetarán los resultados si es que un opositor gana con mayoría en ese proceso electoral, aunque puso como condición que el candidato tiene que tener un programa y propuesta de gobierno, de lo contrario no durará en sus funciones.

«Hoy por hoy no habrá un gobierno que dure un año si no tiene propuesta, si no tiene beneficio para el pueblo, si no tiene una agenda no va a durar. El pueblo ya ha despertado», afirmó a este medio de comunicación.

Flores se muestra segura de que la victoria del MAS será por los logros de la gestión de gobierno, a tiempo de cuestionar el corto periodo Carlos Mesa en la presidencia.

«La crítica a Mesa cuando fue presidente que ha hecho, ha sido un presidente y candidato limosnero, que pedía (limosna) para pagar sueldos y para pagar aguinaldos. Ese tipo de candidatos creo que el pueblo no le acepta», insistió.

Fuente: eldeber.com.bo