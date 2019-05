Fernando Haddad: «Bolsonaro es neoliberal en la economía y retrógrado en las costumbres»

-El ex presidente Lula dijo que no son suficientes los primeros meses para aprender a gobernar. ¿Es así?

-Para la clase política no hubo sorpresas sobre el desempeño actual del presidente Bolsonaro. Por décadas fue un parlamentario obscuro, que no dialogaba con sus pares y no fue capaz de aprobar ningún proyecto de ley relevante para el país. Ni tampoco se recuerda ningún discurso, no ya memorable sino tampoco memorizable. Es una persona con debilidades cognitivas muy claras.