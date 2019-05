La Paz.- El gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, dijo que no renunciará a su cargo en tanto evaluará el comunicado del TSE. Patzi indicó que el llamado a las Elecciones Generales no fue convocada conforme a la CPE, y si así lo fuera, Evo Morales y Álvaro García Linera no tendrían que ser candidatos.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]