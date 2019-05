Medina yace en una colchoneta y es asistido por un tanque de oxígeno, según abogado

Abraham Quiroga, abogado del exdirector de la FELCC de Santa Cruz ahora detenido por el caso narcovínculos, relató que su defendido «se encuentra en una colchoneta, en el piso y asistido por un tanque de oxígeno» en el penal de San Pedro.

El jurista relató en una entrevista con la red Unitel que vio en esas condiciones a su cliente en la visita que realizó ayer en la cárcel paceña. Denunció que Medina tiene muchas restricciones para recibir visitas pese a su delicado estado de salud. «Sus familiares han hecho algunos malabares para poder verlo, no han permitido que se haga una interconsulta vulnerando el sacrosanto derecho a la salud y a la vida», dijo.

Medina y Fernando Moreira se encuentran detenidos en San Pedro desde el 9 de mayo después de que fueron trasladados de Santa Cruz por sus vínculos con Pedro Montenegro, requerido por la justicia brasileña por tráfico de drogas.

La defensa de Medina, quien estuvo al frente de la FELCC de San Cruz, demanda el traslado de la exautoridad al penal de Palmasola debido a su delicado estado de salud, según indicaron tiene problemas cardíacos y no puede permanecer en la ciudad de La Paz, pero la petición aún no fue respondida.

Quiroga anunció que dejará la defensa legal del exDirector de la FELCC cruceña y se dedicará a la defensa de la Moreira, quien también está investigado por el caso narcovínculos.

«Yo me estoy haciendo a un lado porque no quiero prestarme a que me procesen como defensa técnica, tomando en cuenta que la salud de Medina está muy mal. Doy un paso al costado, le comuniqué al coronel, no me voy a prestar al juego porque la salud de Medina está muy mal», dijo en declaraciones a Unitel.

Fuente: Unitel