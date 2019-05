Oki Paniagua denuncia corrupción millonaria en Warnes

Paniagua denuncia corrupción millonaria en Warnes, jefe recaudaciones compró Kawamoto en $us. 1.800.000

Oki Paniagua denunció que la mayor fuente de corrupción y de recaudación ilegal en el municipio de Warnes, se da en el pago de impuestos que está provocando recaudaciones de hasta Bs. 1.000.000 mensual que va a parar al bolsillo de particulares.

Paniagua identificó al jefe de recaudaciones, José Luis Cossio y al responsable del RUAT, Juan Pablo Ramirez de ser los responsables de estas irregularidades y señaló que por semana se recauda aproximadamente Bs. 300 mil a 400 mil y al mes mas de Bs. 1.000.000, que no van a las arcas del municipio, ni a proyectos, ni a obras para beneficio del pueblo de Warnes.

Paniagua pide a José Luis Cossio, actual jefe de recaudaciones de Warnes explicar cómo compró en $us. 1.800.000 la empresa Kawamoto, pagando $us. 800.000 en efectivo y una mensualidad de 100.000 cuando su sueldo es de $us. 2.000.-

Fuente: Detrás de la Verdad

