Cámara de Transporte cuestiona la falta de mantenimiento en las carreteras y alista inspección

Los transportistas aseguran que las rutas no están en condiciones para transitar, ya que presentan una gran cantidad de baches, rajaduras y demás afectaciones.

Ante la situación, una comisión del transporte pesado se trasladará hasta la carretera que une Cochabamba con el occidente para poder verificar el trabajo que se está realizando.

“Verificar el trabajo que está realizando la empresa que se ha adjudicado en el mes de octubre para la rehabilitación de este tramo. Nos sorprende que este tramo, que es tan corto, no se ha cubierto hasta la fecha, hoy estamos a seis, casi siete meses desde su adjudicación de esa empresa”, indicó Juan Quispe, representante de la Cámara de Transporte a UNITEL.

Quispe manifestó que se encuentran preocupados, ya que ni la ABC ha aplicado las cláusulas del contrato con dicha empresa y haga cumplir los plazos como corresponde.

“En el mantenimiento hemos visto la mala ejecución, hemos visto una rehabilitación que no está permitida, no vamos a permitir nosotros que se reciban en esas condiciones, hay algunas empresas que se están dedicando únicamente a lucrar y no hacer el trabajo como corresponde”, cuestionó.

Asimismo, se refirió a los hundimientos y rajaduras que se registran en doble vía El Sillar, la cual es una importante ruta que une al país con el oriente.

“Nosotros como transportistas del sector pesado hemos observado, cuestionado eso de El Sillar, dijimos en su momento que no íbamos a permitir que se entregue en esas condiciones, si bien hay una entrega preliminar, eso no quiere decir que está definitivamente entregado”, declaró.

Sin embargo, para Quispe la empresa a cargo de esta obra debe entregarla en excelentes condiciones esta carretera, ya que es una obra nueva.

“La empresa Sinohydro se ha comprometido a que tenga que hacer los trabajos nuevamente, se tenga que rehacer en algunos tramos, sectores, para que esté en una óptima condición para poder transitar, es una carretera nueva y tiene que estar así”, agregó.