Seleccionados de Bolivia cobrarán $us 20.000 por la primera fase

La dirigencia y los futbolistas llegaron a un acuerdo en el tema económico con respecto a los premios que cobrarán por participar en la Copa América de Brasil. Sellado el convenio ahora se enfocan en Francia, al que enfrentarán el 2 de junio en Nantes.

DIEZ

Después de más de dos horas de negociación entre la FBF y los jugadores de la selección nacional salió humo blanco. Los futbolistas aceptaron el bono de $us 20.000 por cabeza para los 23 convocados a la Copa América de Brasil, en la que el equipo de Eduardo Villegas debutará el 14 de junio frente a la anfitriona. Este miércoles la delegación viajará a Francia para visitar al campeón del mundo, el domingo en Nantes (15:00).

Hace un par de meses, la FBF había definido que cada jugador ganará $us 20.000 por la primera fase de la Copa y si el equipo avanza otro premio de $us 30.000. Sin embargo, los convocados expresaron su disconformidad porque no hubo negociación para determinar ese monto, pues ellos esperaban una cifra mayor porque están enterados que la federación recibirá $us 4 millones por parte de la Conmebol.

Por eso se realizó la reunión la noche de este martes en el hotel de concentración de la Verde en la capital cruceña. El presidente de la FBF, César Salinas, convenció al grupo de jugadores liderados por los capitanes Marvin Bejarano, Carlos Lampe y Alejandro Chumacero.

“Todo el dinero que viene no es para la selección, existen montos para desarrollo y eso le hemos explicado a detalles y ellos han entendido”, afirmó Salinas al término de la reunión con los futbolistas, mientras que Marvin Bejarano, uno de los líderes, aclaró que en ningún momento pidieron 40.000 dólares por vestir la Verde. “Se especuló de los 40.000 dólares no sabemos por qué. El que dio la noticia debe ver de dónde sacó esa información y probarla. Nosotros no vamos a la selección por plata”, indicó el defensor.

Las últimas horas fueron de mucha tensión por el tema económico, aunque los seleccionados trabajaron al cien por cien durante los entrenamientos, pues la idea es hacer un buen partido ante Francia y viajar motivados a Brasil para disputar el grupo A de la Copa, contra Brasil, Perú y Venezuela.

Fuente: diez.bo