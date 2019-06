Carta a Diego Pórcel Valdivia

Querido Dieguito Pórcel Valdivia:

Gracias por haber sido aunque involuntariamente una sólida causa para sacar de quicio a dos personas horribles quienes espero que con un juicio ejemplificador sean puestas en su sitio, hablo en plural por que el esposo de la energúmena de la señora que osó discriminarte e insultarte de manera fatigosa tampoco hizo nada para calmar a su esposa quien quizás no tomó su medicamento para los nervios.

Fuiste prácticamente un víctima-héroe para que esta sociedad pueda de una vez por todas a primero aceptarse a sí misma y luego a aceptar a su prójimo tal como venimos al mundo mientras no premie agresión ni actos ilegales, por que a esos, nunca los vamos a aceptar. Otros niños con capacidades diferentes y sus padres te van a estar agradecidos.

Pido a tus padres que te lean esto por que estoy más que seguro que lo vas a entender, quiero que te digan que sos lo máximo, que sos un niño hermoso y que tenés una suerte tremenda de tener un papá y una mamá de lujo ya que no solo han velado por vos cada día de tu hermosa vida sino que cuando tocó dieron todo de sí para defenderte tal como lo están haciendo ahora, sin rencores ni ánimos de venganza, con una tranquilidad que yo no podría administrar si esto le pasa a uno de mis hijos, quiero felicitar a tus padres por eso, por que por un lado no dejaron pasar de largo cuando te agredieron y por el otro se están conteniendo el rencor para convertirlo en una defensa justa.

Yo no quiero devolver la agresión a la pobre señora que te discriminó, créeme, ella sufre y toda su rabia o pesares fueron descargados sobre vos, tampoco tengo el afán de defenderla pero pienso que su familia si es que la quieren deben hablar con ella y ver si no tiene un problema serio o algún trastorno. Mirá vos cómo son las cosas, al menos yo pienso que ella sí tiene un problema totalmente des adaptado y a vos te veo como el angelito que tus padres no se cansan de repetirte que sos, es más, en vos nunca va a penetrar maldad alguna y en eso sí que sos diferente, en eso nos sacás una tremenda ventaja, algo que muchos no podremos alcanzar nunca.

Que Dios te cuide siempre, y que cuide mucho a tus padres y a tus hermanos para que la familia nunca te falte. Sra. Francia mis respetos para usted, querido Quico, Heizar Porcel tenés todo mi apoyo en lo que haga falta. Como dice tu polera en la foto “Que la fuerza esté con vos”.





Fuente: Julico Jordán