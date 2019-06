El comunicado de Morla sobre el estado de salud de Maradona

Mirá lo que publicó en Twitter el abogado de Diego. Mirá lo que publicó en Twitter el abogado de Diego.

EFE El abogado y representante de Diego Armando Maradona, Matías Morla, solicitó este miércoles «contención, cariño y acompañamiento» para el exjugador, quien estos días se encuentra en Argentina «atendiendo a su salud», a la espera de someterse a operaciones de rodilla y hombro. «Vuelvo a pedir que todos aquellos que están cerca de Maradona valoren lo que él hace por nosotros y estemos cerca para darle contención, cariño y acompañamiento y no disgustos y exposición mediática», pidió el jurista en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

El ‘Pelusa’ permanece en el país austral debido a su estado de salud y no acompañó a la selección albiceleste en la Copa América que se disputa en Brasil, aunque envió un audio a la expedición animando a los jugadores.

Por el mismo motivo, anunció hace una semana su renuncia como entrenador del Dorados de Sinaloa mexicano que dirigió durante las dos últimas temporadas.

En los últimos días, varios medios locales especularon con la posibilidad de que el ’10’ sufriera principio de alzhéimer, aunque Morla salió este miércoles al paso de esos rumores y los desmintió.

«Ante las versiones acerca de que Diego Maradona tiene ‘principio de alzhéimer’ quiero aclarar que todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido», aseguró.

El representante y amigo de Maradona dijo que estas informaciones fueron difundidas por «una fuente maliciosa que solo busca generar conflictos» y descartó que sea un invento de la prensa, ya que, aseguró, no duda «de la honestidad de los periodistas», con los que mantiene «la mejor de las relaciones».

Confirmó que el ‘Pelusa’ se sometió a varias pruebas durante la última temporada en México, entre las que se incluyen chequeos a cargo de «psicólogos y psiquiatras», y ninguna de ellas ofreció indicios de que sufra alzhéimer.

En el comunicado, Morla asegura que los rumores «no solo no le hacen bien (a Maradona), sino que le perjudican».

A continuación la publicación completa de Morla

Ante las versiones acerca de que Diego Maradona tiene “principio de Alzheimer” quiero aclarar que todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido. En México, donde Maradona estuvo dirigiendo y al mando no solo de un plantel de fútbol sino de un cuerpo técnico, el club también le realizó distintos chequeos de salud, algunos a cargo de psicólogos y psiquiatras, los que resultaron de manera satisfactoria y no se nos dio ninguna información médica vinculada al trascendido mediático.

No dudo ni dudaré nunca de lo que se publica en los medios ni de la honestidad de los periodistas con quienes tengo la mejor de las relaciones, por lo que de ninguna manera puedo pensar que es un invento. Pero sí está claro que es una versión que fue difundida por una fuente maliciosa que solo busca generar conflictos.

Por eso vuelvo a pedir que todos aquellos que están cerca de Maradona valoren lo que él hace por nosotros y estemos cerca para darle contención, cariño y acompañamiento y no disgustos y exposición mediática que no solo no le hacen bien sino que lo perjudican.

Hoy Diego está atendiendo su salud, se va a operar de su hombro y su rodilla, para poder volver al trabajo lo antes posible y es por eso que lo único que pide es que aquellos que lo quieren lo ayuden».

