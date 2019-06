Escobar sobre la crisis del Tigre: “La incertidumbre perjudica”

Diego Gonzáles / La Paz

El técnico de The Strongest, Pablo Escobar, habló ayer sobre el momento complicado que vive la institución de Achumani. Pidió el protagonismo de la afición. Dijo que la incertidumbre puede perjudicar el trabajo del primer plantel.

El paraguayo-boliviano habló de las decisiones de la División Profesional respecto a los naturalizados y a los seis extranjeros en cancha.

¿Cómo se toma el momento institucional que vive The Strongest?

Creo que hoy llevamos un mes sin presidente, la realidad es que estoy preocupado, muy preocupado, porque esta incertidumbre perjudica, no poder contar con jugadores, pese a que estoy contento con mi plantel, de grandes profesionales y me faltan los seleccionados que trabajaron bien. Pero siempre sumar es muy bueno y veo que los otros equipos están sumando y nosotros no podemos sumar nada porque estamos en un momento de incertidumbre, que se creó no entiendo bien por qué. Infelizmente nadie apareció para hacerse cargo y con quien nosotros podamos dialogar más claro de la situación y de posibles refuerzos, entonces la verdad que este momento de incertidumbre puede terminar perjudicando al equipo, porque el equipo también lo siente, trabajan a full y la verdad es que estoy contento con el trabajo de la pretemporada. Pero en ningún trabajo la incertidumbre es buena, no tener con quién hablar, a quién hacer algunos pedidos, con quien intercambiar ideas o de quién recibir alguna indicación porque nosotros también somos empleados, alguien que nos pueda decir cuál es el paso a seguir.

¿En lo personal?

Yo estoy muy preocupado porque estamos con este domingo a dos semanas del inicio del campeonato y nosotros no tenemos presidente. Pasé por muchas crisis en la institución, pero no me acuerdo de un lapso así sin presidente. Algo así pasó en la anterior gestión, con el tema de la cooperativa y fue muy complicado, esperemos no llegar a eso. Creo que el lunes se llamó a asamblea, entonces yo como stronguista, pedirles a los stronguistas, a los que ya fueron dirigentes, que estén ahí y apoyen, y quién sabe que alguien se anime, para que nosotros podamos tener más claro el panorama.

¿Este momento complicó la planificación?

Con todos los inconvenientes que tenemos , tratamos de poner el pecho. El lunes, Dios mediante, estamos viajando para tener los amistosos en Lima, enfrentar a los tres grandes equipos de Lima: Alianza, el martes; Sporting Cristal, el miércoles, y Universitario, el jueves. Son tres lindas oportunidades para seguir encontrando nuestro concepto, nuestro fútbol y nuestro funcionamiento para que los jugadores sigan creciendo y los jóvenes tengan roce.

¿El tema de los refuerzos también preocupa?

Es imposible hablar de refuerzos, yo tengo videos de mil jugadores, pero ¿quién los contrata? ¿Quién se hará cargo de esos contratos? ¿Quién puede respaldar ese contrato? No se puede ser irresponsable, yo me acomodo a la situación, no es fácil, porque somos todos muy rápidos para apuntar al momento de culpar a alguien, pero el momento que vivimos desde el inicio de la temporada no es fácil y lo estamos afrontando bien y con toda la fuerza, intentando transmitir tranquilidad al plantel. Pero la situación indica que no es fácil y de este mes que estamos pasando a futuro nadie se acordará, nosotros seremos los culpables de los resultados, por eso intento no mirar al costado, miro hacia adelante y firme con lo que hacemos. Hoy todos son rumores, no existen, te puedo decir nombres de jugadores argentinos, brasileños, paraguayos o venezolanos, pero la verdad es que hoy no tenemos nada concreto por la situación que vivimos.

¿Hay jugadores que dejarán el primer plantel?

Hoy yo necesito sumar, no restar. Se habla mucho de situaciones de jugadores y yo no puedo descartar a nadie porque tampoco se sumó nadie, eso sería seguir mermando a mi plantel. Eso, sin contar que cada uno tiene su contrato y lo arregla con la institución, no conmigo, y las situaciones individuales se tocan con la institución.

¿Cuál es la realidad que vive The Strongest?

Mi realidad acá es que no tengo refuerzos todavía, no tengo presidente, nadie aparece para hacerse cargo. Es real y tengo la obligación de vivir en ese mundo, en el real del día a día. Tratar de ayudar para que los jugadores tengan una tranquilidad para trabajar. Con base en lo que viví en este club, momentos muy malos, momentos buenos y muy buenos, siempre hubo solución. Esto en realidad nos tiene que dar más fuerzas.

¿Cuál es su opinión sobre las normas que se aprobaron ?

Ojalá que los naturalizados jueguen como bolivianos, yo estuve 10 años como naturalizado y no pude jugar nunca como nacional y es un derecho constitucional, ojalá que eso cambie, creo que sería muy bueno eso.

¿Y sobre los seis extranjeros en cancha?

Es muy delicado porque todos somos colegas, lo que sí creo es que va directamente en contra de la Selección, porque se achica bastante el universo de jugadores para tener en cuenta por el seleccionador, porque si todos los equipos ponen los seis extranjeros, evidentemente el jugador boliviano pierde espacio y las opciones a las que recurrirá el seleccionador serán menores, no implica que tengan que jugar si o si los seis, pero seguramente los equipos contratarán para eso. Cuando se toman estas decisiones hay que escuchar los argumentos y aún no escuché alguno que realmente me convenza de que eso es acertado y el que les está hablando. Espero que la decisión que se tome sea mejor analizada.

Nombre Pablo Daniel Escobar Olivetti.

Pablo Daniel Escobar Olivetti. Lugar y fecha de nacimimento Asunción, Paraguay, el 12 de julio de 1978.

Asunción, Paraguay, el 12 de julio de 1978. Carrera Desde enero de este año es director técnico de The Strongest.

Desde enero de este año es director técnico de The Strongest. Familia Daniela Goyechea (esposa), Florencia, Mateo y Camilo (hijos).

