Hugo Dellien: «Después de Wimbledon quiero jugar el US Open»

El Tigre de Moxos quedó con el ojo en tinta tras caer ante Tsitsipas en Roland Garros. Lamentó la lesión en su tobillo

Carlos Jordán Paz

Regresó el Tigre de Moxos y está en tierra cruceña. El mejor tenista del país volvió para recargar batería, para estar con su gente y para disfrutar de la familia después del gran esfuerzo que hizo durante algo más de un mes en el tour internacional, que cerró el pasado miércoles con su presencia en Roland Garros, segundo Grand Slam del año. De esto último aclaró que de no haber sido por su lesión en el tobillo izquierdo, que lo hizo perder ante el griego Stefanos Tsitsipas, número 6 en el mundo, pudo seguir haciendo historia.

Hugo Dellien fue recibido ayer en el Club de Tenis Santa Cruz por una multitud. En la ocasión, contó acerca de su experiencia en el torneo francés y sobre todo de los partidos que jugó ante tres rivales top ten y que gracias a su buen rendimiento ahora el mundo del tenis habla muy bien de él. Esto dijo durante la entrevista que concedió a DIEZ.

¿Hiciste realidad uno de tus sueños en Roland Garros?

Sí, aunque mi lesión en el tobillo impidió terminar en un cien por ciento. Uno de mis sueños era y es que en el país vean al tenis de otra manera. Que los niños vean que se puede llegar lejos porque considero que en el país hay talento que pueden surgir y competir a nivel internacional. Me gustaría que otros tenistas lleguen a ser profesionales.

Hablemos de tu lesión, ¿qué fue lo que pasó?

No fue algo muy grave. Es un esguince grado uno. En dos a tres semanas estaré recuperado.

¿Cómo fue el camino que recorriste para llegar a esto que estás viviendo?

Me pasaron tantas cosas. Estuve un año sin jugar, pero en ese tiempo me sirvió para crecer y madurar. Comprendí que cuando hay un sueño de por medio hay que afrontar los problemas para seguir adelante. Todos podemos alcanzar un objetivo si nos lo proponemos.

¿Qué te demostraste?

Qué estoy en el mismo nivel de los mejores del mundo. Ahora, con esta experiencia, tengo ganas de prepararme mejor para volver a estar en este torneo y apuntar a llegar más lejos. Ha sido un orgullo representar a Bolivia en un torneo en el que están los mejores del mundo.

¿Fue determinante la lesión de tu tobillo para perder el ritmo que demostraste en el primer set ante Tsitsipas?

Me desconcentró. Hasta antes de la lesión me sentía cómodo y él (Tsitsipas) no lo estaba. Esto incidió porque para enfrentar a esta calidad de rivales hay que estar en un cien por ciento en lo físico y en lo mental. Si no me hubiera lesionado quizás pudo ser otra la historia.

¿Por eso hubo el bajón?

Claro. Durante todo el segundo set me la pasé pensando en qué hacer: si seguir o retirarme. Lo hablé con mi entrenador. Después dije ‘cómo me voy a retirar si estaba haciendo realidad lo que siempre soñé’. A eso se sumó el aliento de la gente boliviana en la gradería y, además, sabía que mucha gente despertó en la madrugada para nada más que verme jugar. Con todo esto, solo quise prolongar el partido y disfrutarlo. No me importó el dolor.

En este corto tiempo enfrentaste a tres tenistas top ten ¿quién fue el más complicado?

De los tres, el japonés Kei Nishikori (número 7 en el ranking ATP) fue el más complicado. Fue mi primer partido contra un top ten y por eso, al comienzo, estuve nervioso. Igual le di pelea. Después, contra el alemán Alexander Zverev (número 5) estuve muy cerca de dar el salto. El que más disfruté fue contra Tsitsipas. Por el ambiente, porque fue la primera vez que pasé a la segunda ronda y por el apoyo que recibí de los bolivianos en la cancha.

¿Qué retos se vienen?

Se viene Wimbledon (tercer Gram Slam que se jugará en Londres del 1 al 14 de julio en canchas sobre césped) y dependerá de la recuperación de mi lesión para jugar previamente uno o dos torneos. Después de Wimbledon jugaré en Alemania con el fin de sumar los puntos necesarios para clasificar al US Open (cuarto y último Grand Slam de la temporada. Se disputará del 26 de agosto al 8 de septiembre).

En Wimbledon se jugará en una cancha diferente, sobre césped. ¿Tenés experiencia en esta modalidad?

En césped he jugado dos o tres veces en toda mi vida. Será difícil, pero ojalá que podamos acostumbrarnos rápido y jugar un torneo previo al Wimbledon.

¿Cuántos puntos te faltan para clasificar al US Open?

Según los datos de mi equipo estoy a 30 o 40 puntos.

¿Estarás en la Copa Davis?

Tengo el dato que se jugará después del US Open y que nuestro rival será Guatemala.

