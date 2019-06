«Keko» Álvarez: “Yo no le he prendido fuego a la documentación de Oriente Petrolero”

Keko Alvarez: “Yo no le he prendido fuego a la documentación de Oriente Petrolero”

La entrevista se calentó aún más cuando en un mano a mano ambos se refirieron al tema de documentación que cada uno habría solicitado, pero que no lograron conseguir, el expresidente refinero fue muy duro: “Yo no le he prendido fuego a la documentación de Oriente Petrolero, ahora sí con personas como usted (Carmelo Padilla socio de Oriente Petrolero) estoy preocupado de qué se vaya a desaparecer de ese club”.

Fuente: Gary Añez