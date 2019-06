La bella modelo

BAJÓ DE PESO, CAMBIÓ DE TALLA

y quedó afuera

Abiran Cavalieri de 23 años que ganó el título de srta. Plus Size Santa Cruz el 2018 ya no estará en el concurso

PORQUÉ ?

Ya no está dentro de la talla estándar de las modelos curvys, por este motivo ya no participará del Miss Plus Size Bolivia.

la modelo cruceña llegó a su peso ideal pasando de la talla L a la M. F:ED

La modelo Abiran Cavalieri (23), que obtuvo el título de srta. Plus Size Santa Cruz en 2018 ya no se encuentra dentro de la talla estándar de las modelos curvys, por este motivo ya no participará del Miss Plus Size Bolivia.

Abiran Cavalieri pierde peso y queda fuera del Miss Plus Size Bolivia

Édgar García, el organizador del concurso, explicó que la decisión se tomó en mutuo acuerdo con ella, ya que la modelo cruceña llegó a su peso ideal pasando de la talla L a la M.

«Con mucho esfuerzo y dedicación, Abiran llegó a alcanzar su peso ideal, estamos felices ya que uno de los propósitos de este certamen de belleza integral fue cumplido, a partir del amor propio y la superación personal sobre todo buscando siempre una mejor versión de cada persona», expresó García en un comunicado.

El Deber





















Fuente: Ayyy Don Este

[fbo]