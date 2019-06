«No renunciaré, tengo las manos limpias», afirma vicepresidente del Concejo Municipal de La Paz

El 2 de septiembre de 2016, Mario Condori (del MAS) fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz después de ser acusado de golpear a su esposa.

Vicepresidente del Concejo: «No renunciaré, tengo las manos limpias» Mario Condori, concejal del MAS y vicepresidente del Concejo Municipal. Foto: Archivo.

El concejal, Mario Condori, sostuvo que no renunciará a su cargo como vicepresidente del Concejo Municipal de La Paz pese a los cuestionamientos que se dieron respecto a una proceso por violencia física hacia su esposa en 2016.

«Aquí no se puede comprobar nada, es un caso cerrado, lanzando esos criterios hacen mucho daño a la familia. Recomendaría a los diputados que piden mi renuncia que analicen bien el tema (…) Tengo las manos limpias, no renunciaré, todas las acusaciones han sido infundadas», afirmó a Página Siete.

El 2 de septiembre de 2016, Condori fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz después de ser acusado de golpear a su esposa. La mujer, Virginia R., contó que recibió una llamada de una persona que le dijo que su esposo le era infiel; ella reaccionó a ir hasta el lugar y sorprender a su esposo. En ese encuentro inesperado el concejal la agredió físicamente, según la denuncia él le jaló de los cabellos hasta que terceras personas intervinieron.

La justicia determinó detención preventiva para Condori en el penal de San Pedro por los delitos de violencia física y psicológica. Un año después, Condori fue liberado después que se lo benefició con medidas sustitutivas.

Según el concejal, esta denuncia fue ilegal y sin fundamentos.

«A mí me han difamado, prácticamente han hecho creer al pueblo paceño que era violento, en los hechos nunca se han demostrado, me he sometido a la justicia como corresponde y se han encontrado contradicciones en la denuncia de mi expareja. Mis hijos y yo hemos sido dañados psicológicamente», afirmó hoy.

Pedidos de renuncia

La diputada de Demócratas, Lourdes Millares, manifestó que no es la primera vez que personas vinculadas al MAS reconocen que tuvieron denuncias de violencia y aun así continúan en sus cargos como autoridades.

«No merece y no debería ejercer el cargo que desempeña, no debería, no solamente ser el vicepresidente del Concejo, sino que debería dejar de ser concejal, el MAS no tiene una línea claramente definida en torno a este tipo de hechos», afirmó.

La senadora opositora, Jeanine Añez, lamentó que el MAS emite un constante discurso en favor de la integridad de la mujer y sin embargo, no lo cumple en los hechos.

«Indignación y rechazo, el MAS nos demuestra que solo discursos y no acciones, es una total falta de respeto a las mujeres e incumplimiento de la ley, premiando cobardes golpeadores de mujeres como lo hicieron con Henry Cabrera», indicó.

En tanto, la diputada oficialista, Valeria Silva, señaló que de comprobarse que Condori tiene realmente antecedentes de violencia, debe renunciar a su cargo.

«La talla alta que ponemos en el control de autoridades no violentas, no tiene que tener preferencias (…) En este caso, si el concejal tiene antecedentes por violencia, lo que le corresponde es dar un paso al costado», dijo.

Defensa de Condori

Alejandra Altuzaga, abogada del concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Condori, aseveró el jueves que su cliente fue sobreseído en el caso de violencia familiar que se sustanció en su contra respecto a la publicación de Página Siete.

«Lo que estas publicaciones no están haciendo conocer al público es que el señor Condori ha sido sobreseído, porque las pruebas de cargo que han sido producidas dentro de esta investigación han demostrado que no ha sido evidente que Condori haya agredido físicamente a su esposa», dijo en conferencia de prensa dictada junto a Condori.

Página Siete / María Carballo / La Paz