Beni prevé habilitar de 4,5 a 6 millones de hectáreas para abrir frontera productiva

Hablan del despegue de la ganadería intensiva porque se podrán cultivar granos y aprovechar los subproductos para el engorde bovino y dar valor agregado a la producción cárnica mirando a mercados de exportación. Privados invertirán $us

Fernando Rojas Moreno

Cuatro días después que el presidente Evo Morales modificara el Decreto Supremo (DS) 26075 sobre Tierras de Producción Forestal Permanente, empresarios privados de Beni planean habilitar de 4,5 a 6 millones de hectá- reas para desarrollar agricultura y ganadería intensiva.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El martes, en Beni, se promulgó el DS 3973 que modifica el artículo 5 de la disposición del 16 de febrero de 2001 y autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de Santa Cruz y Beni, que se enmarquen en el manejo integral y sustentable de bosque y tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y sus planes de uso de suelo vigentes.

En ambos departamentos se permiten las quemas controladas de acuerdo con la reglamentación vigente en las áreas clasificadas por el Plan de Uso del Suelo (PLUS) que así lo permitan. Desde la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni), su presidente, Abdón Nacif, aclaró que el DS 26075 bloqueaba al sector productivo porque impedía desarrollar agricultura, ya que el PLUS clasifica las tierras como campos de pastoreo para ganadería extensiva y solo dispone 8.000 hectáreas para sembradíos agrícolas.

Con la reforma del DS 26075 y el cambio del PLUS que alista la Gobernación de Beni, a decir de Nacif, el sector va a desarrollar ganadería intensiva porque va a poder cultivar granos y aprovechar los subproductos para cerrar el ciclo productivo -terminado de bovinos- y dará valor agregado a la producción pecuaria con miras a los mercados de exportación. Deduce que con la actualización del nuevo mapa del PLUS el sector dispondrá de unos 6 millones de hectáreas para incursionar en agricultura y expandir la producción bovina. Han indentificado tres polos para hacer despegar el agro y la pecuaria en Beni.

En 1,5 millones de hectáreas en las provincias Cercado, Mamoré y Marbán perfilan combinar la producción ganadera y de granos; y en 3 millones de hectáreas del norte de Yacuma y Ballivián y parte de Vaca Díez; y en otros 1,5 millones de ha en el noroeste de Mamoré e Iténez, se trabaja en pruebas piloto de suelo para sembrar pastos y cultivar granos. Con esta planificación, Nacif estima que el hato bovino crecerá de 3 a 5 millones de cabezas en la próxima década.

“Tenemos la tarea y la misión de que Bolivia crezca económicamente, no solo en base a los recursos naturales no renovables sino también en base al tema agropecuario”, indicó el presidente el día de la promulgación del decreto. Desafió al sector ganadero de Beni a construir frigoríficos certificados y modernos para garantizar la exportación de la carne bovina a otros continentes.

Sector privado

De acuerdo con el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Beni, Jorge Núñez del Prado, con la reforma e implementación del PLUS se podrán hacer quemas controladas y desmontar para habilitar unos 4,5 millones de hectáreas para desarrollar la actividad agropecuaria intensiva. En esa perspectiva, mencionó que las inversiones sectoriales vendrán por la generación de infraestructura portuaria en la hidrovía Mamoré-Madeira y el desarrollo del complejo cárnico con la construcción de frigoríficos para dar valor agregado a la producción de carne bovina con miras a mercados de exportación Núñez del Prado calcula una inversión de al menos $us 2.000 millones en los próximos 10 años.

Mira externa

Para el especialista en derecho agrario Fernando Asturizaga, la norma recientemente aprobada no tendrá el efecto deseado si no hay una modificación de los PLUS en Santa Cruz y Beni, aspecto que está en manos de los gobiernos departamentales autónomos. Dijo que también se requiere que la ABT instrumente directrices que apoyen la producción agropecuaria y que el Ministerio de Medio Ambiente acompañe las medidas de exportación de carne, soya, producción de biodiésel, aprobación de nuevos eventos biotecnológicos, etc., de lo contrario el sector agropecuario seguirá estancado o con un mínimo crecimiento.

Fuente: eldeber.com.bo