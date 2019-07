China detalló los objetivos de su ejército, el más grande del mundo, y advirtió a EEUU: «La rivalidad estratégica se acentúa»

En cuanto a su estrategia nuclear, Beijing aseguró que se trata de un plan de autodefensa, con el objetivo de mantener la seguridad estratégica y disuadir a otros países de la idea de lanzar ataques, bajo la doctrina de Destrucción Mutua Asegurada. Según subrayaron, la política es de no usar el arsenal nuclear en primer lugar y no amenazar con utilizarlas sobre estados no nucleares.