Semanas atrás, en un mitin de campaña, el ahora ex candidato a la vicepresidencia Edwin Rodríguez señalaba que “el cambio no se construye con los cobardes que renuncian”, en clara alusión al ex presidente Carlos Mesa.

En flagrante contradicción, Rodríguez optó el día de ayer por renunciar a su postulación y lanzó señales de apoyo al controvertido ex mandatario.

