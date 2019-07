¿Cuáles son las canciones más escuchadas en Internet en 2019?

Sabemos que Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, fue una de las canciones que mayor revuelo causó en el pasado, pero ya es tiempo de cederle el puesto a otras pistas musicales. Aquí tenemos un total de 10 canciones que desplazan a la antes mencionada al ser parte de las más escuchadas en lo que va del 2019. ¿Estará tu favorita en el listado?

Lo primero a destacar es que no encontramos cantantes latinos de trap o reguetón, géneros que sobresalen entre el montón. No obstante, sí hay temas de trap en el listado, aunque de artistas norteamericanos que suman unos cientos de millones de reproducciones en pocos meses. Pero no perdamos más tiempo y vamos con los ganadores en diferentes plataformas.

YNW Melly – Murder On My Mind

El top 10 lo inicia YNW Melly, un joven de 19 años que presenta un tema dentro del género trap bastante “pesado” debido a la letra del mismo. Gracias a esta, junto al ritmo y pasión del vídeo, ha logrado hacerse con una suma que ronda los 500 millones de reproducciones. Aquí cabe destacar que el cantante ha sido acusado de haber asesinado a dos amigos a tiros. Sin embargo, una posible condena a pena de muerte llevan al rapero a seguir en busca del éxito con sus canciones psicodélicas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram, Whatsapp o Facebook

Marshmello ft. Bastille – Happier

Muchos no conocen a Marshmello por su nombre sino más bien por la máscara con la que se presenta a cada evento de música electrónica u otro. Ahora, gracias a la unión con el reconocido cuarteto inglés, Bastille, puede seguir ganando terreno en una categoría competitiva gracias a presentar una canción con aires frescos y bastante emotiva que ya se adjudica más de 525 millones de reproducciones.

Blue Face – Thotiana

Aunque la traducción del nombre del cantante sea cara azul, estamos seguros que tu rostro se pondrá de otro color al ver el vídeo que ya se engaveta más de 556 millones de visualizaciones en los últimos meses. El twerking se hace presente la mayor parte del clip y esto ha sido una razón con valor para darle un empujón hacia el éxito.

Post Malone – Wow

El flow o estilo del cantante neoyorkino Post Malone está presente en cada vídeo y en este no es la excepción. Con tan solo 24 años figura como uno de los raperos más respetados de los últimos meses y con el tema Wow toma ventaja frente a otros cantantes del género. A día de hoy y gracias al alcance del streaming, la canción cuenta con más de 580 millones de reproducciones.

J. Cole – MIDDLE CHILD

El reconocido rapero Jay-Z ha ayudado un poco en la carrera de J. Cole, quien también con méritos propios sigue subiendo escalones en el trap y vaya que MIDDLE CHILD ha sido uno de los temas más relevantes en su carrera a nivel de visualizaciones al conseguir unos 582 millones de reproducciones.

Halsey – Without Me

El pop y una mujer se hacen presente en el listado gracias a Halsey con su canción Without Me. A punto de llegar a los 600 millones de reproducciones en diferentes plataformas de streaming, la canción se basa en sentimentalismo puro y gracias a él ha obtenido éxito dentro y fuera Estados Unidos.

Travis Scott – SICKO MODE ft. Drake

En lo particular, se trata de una de mis canciones de trap favoritas por el ritmo y poco más. SICKO MODE llega de la mano del controversial rapero Travis Scott (esposo de Kylie Jenner) junto al siempre admirado Drake y ya ha conseguido más de 621 millones de reproducciones. Un auténtico dúo que seguro seguirá entre lo más destacado del trap en el 2019.

Ariana Grande – 7 rings

Más de 700 millones de visualizaciones y en el top en plataformas de streaming de Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos, 7 Rings de Ariana Grande se queda con el tercer puesto y parece que esto no va a cambiar gracias al éxito de la pista y el disco Thank U, Next. La cantante, compositora y también actriz nacida en Florida sigue demostrando su poderío en el género del pop.

Post Malone, Swae Lee – Sunflower

Vuelve a aparecer Post Malone en el listado, aunque no con un trap sino todo lo contrario. El éxito de esta canción, en colaboración de Swae Lee, ha subido como espuma gracias a formar parte de una escena de Spiderman: Into the Spider Verse, película animada de una de las historias de superhéroes más grandes. Con más de 850 millones de visualizaciones en diferentes plataformas, Sunflower ancla su bandera en el segundo lugar del listado con todas las de la ley.

Lil Nas X – Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus

Si ya la escuchaste, seguro que la volviste a repetir. Ahora, si es primera vez que oyes esta mezcla de trap y música country, entonces es probable que la disfrutes más de una vez. Más de 1.300 millones de reproducciones es una prueba clara de que Old Town Road es la número 1 en diferentes aplicaciones de música y streaming. Dale play y compruébalo tú mismo.

Fuente: https://wwwhatsnew.com