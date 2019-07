«Demostramos que las medidas pueden ser valientes, pero pacíficas»

Luis Fernando Camacho, líder cívico, agradeció el apoyo que recibió de mujeres, trabajadores y gremiales, entre otros sectores. Repudió el ataque que sufrió un equipo de prensa y pidió investigarse

EL DEBER

¿Cuál es la evaluación del cuarto paro por el 21-F? El paro lo considero exitoso. La población salió a manifestarse de forma consciente, sin perjudicar a nadie. Hubo incidentes que no responden a la organización, obviamente tiene que investigarse y sancionarse para sentar precedente. Pero en sí fue una respuesta contundente del pueblo cruceño, y un mensaje duro para el Gobierno.

Una característica de este paro fue que no se vio controles en los puntos de bloqueo… Así es no hubo ninguna obstaculización, las personas podían circular de forma tranquila. No hubo un bloqueo generalizado como en otras ocasiones, esto fue un paro a conciencia. Eso es lo que queríamos demostrar; que las medidas pueden ser valientes, contundentes pero pacíficas y democráticas.

¿Qué viene a continuación?Vamos a esperar la resolución del Conade junto a cívicos y candidatos para coordinar con los sectores de cada departamento un paro nacional que ya consensuaron

¿Qué piensa de algunos hechos vandálicos que se registraron en la jornada? Hay un compromiso con la Policía porque no vamos a permitir que nuestra protesta se manche con algunos inadaptados, vamos siempre a demandar que haya justicia y se respete al ciudadano, que se respete la movilización, y que se los quiera utilizar para cometer actos delictivos.

¿Qué responde sobre la agresión que sufrió un equipo de prensa de un canal? Lo dijimos y lo repito, la prensa es el único medio que tenemos para que la noticia llegue a todos lados. No podemos dañar a nadie, más aún si esa persona está en la calle trabajando para dar la información a la ciudadanía. No vamos a socapar ningún hecho delincuencial, que vaya a manchar la honorabilidad del pueblo cruceño.

El oficialismo dice que la presencia de candidatos desvela fines electoralistas…Los que dicen eso son del Gobierno, y no conocen de unidad, la cual permite que muchos logren un mismo fin. Todo aquel que quiera vivir en democracia se suma a esta lucha. Hoy lo hicieron los políticos, los cívicos, el Conade y las plataformas. La unidad nos llevará al éxito que buscamos.

Fuente: eldeber.com.bo