Santa Cruz, 15 de julio, eju.tv.- La UCS participó a parte de sus candidatos para las elecciones generales, entre ellos Erika Oroza como senadora y también dos ex dirigentes del MAS, Joel Guarachi, ex dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), además del ex jefe de Yapacaní del MAS, Braulio Quispe.

Fuente: Unitel