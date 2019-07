Investigación sobre el Foro de Sao Paulo

Emilio Martínez Cardona

La semana pasada Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario brasileño y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del vecino país, firmó una petición para la instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) encargada de indagar los nexos del Foro de Sao Paulo con las FARC y el narco-régimen de Nicolás Maduro.

El escritor Olavo de Carvalho, principal ideólogo de la administración Bolsonaro, subrayó la importancia de esa investigación, señalando que es “la cosa más urgente e importante” a ser abordada y remarcando que sería una “misión histórica” a cumplir por el hijo del presidente.

“El Foro de Sao Paulo es más dañino que la pérdida de un trillón de dólares”, enfatizó, comparando la devastación política provocada por el cártel de izquierda populista con el escándalo de corrupción del Lava Jato.

Recordemos que el Foro de Sao Paulo fue creado por el tirano Fidel Castro y por Lula da Silva en 1990, en momentos en que cesaba el financiamiento soviético hacia ciertos partidos de la región y cuando se buscaban fuentes alternativas de sostenimiento para esas fuerzas políticas y, sobre todo, para la dictadura cubana.

Desde sus inicios, la sombra de los narco-dólares sobrevoló las actividades del Foro, sobre todo por la cercanía demostrada con la citada guerrilla colombiana, y la vigésimo quinta versión de su encuentro anual, a realizarse en Caracas del 24 al 28 de este mes, no estará exenta de esa sospecha.

Pocos días atrás, el ex general del ejército venezolano, Carlos Julio Peñaloza Zambrano, usó su cuenta en Twitter para preguntar: “Foro de Sao Paulo. ¿Quién financia reunión en Venezuela? Son 800 delegados y se estima un promedio de $10 mil por cada uno para cubrir gastos de viaje, hotel, comidas, bar libre, etc. El Foro de Sao Paulo no tiene dinero, pero el narcotráfico y Diosdado, quien es uno de sus capos, sí”.

En efecto, la voz cantante en la convocatoria del XXV Encuentro ha sido precisamente Diosdado Cabello, sindicado de ser el jefe del llamado “Cártel de los Soles”. En declaraciones difundidas por los medios cubanos el pasado martes, Cabello, en su calidad de presidente de la (ilegal) Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, dijo que la reunión “marcará la ruta progresista que necesita hoy la región”

“El máximo representante del ente plenipotenciario venezolano destacó que la cita internacional llega en un momento de gran carga emotiva y significación histórica para el país sudamericano, el cual lucha contra quienes pretenden desestabilizar la institucionalidad”, añade un despacho de Radio Cubana.

Por su parte, la cúpula del ahora “partido” de las FARC ya confirmó su participación en el evento de Caracas, para lo cual solicitó un permiso de salida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También es probable la presencia de una delegación del ELN, la otra organización narco-terrorista de Colombia.

En Bolivia, los partidos fundadores del Foro de Sao Paulo fueron el MAS de Evo Morales y el desaparecido MBL, varios de cuyos ex dirigentes apoyan la candidatura de Carlos Mesa, quien se ha declarado admirador de Lula da Silva en reiteradas ocasiones.

De concretarse la CPI pedida por Eduardo Bolsonaro, habrá que estar atentos a eventuales revelaciones relacionadas con nuestro país.