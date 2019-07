José Luis Rodríguez Zapatero: ‘Los hombres feministas vemos la vida de otra manera’

José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno español, estuvo en Santa Cruz, dio una conferencia magistral en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y tras ser declarado Hijo Ilustre por parte del gobierno municipal, dialogó con La Razón. Del amplio abanico de temas que se abordaron con él, es enfático al afirmar que sin feminismo no hay democracia ni progreso ni igualdad; que para Venezuela no hay otra salida que el diálogo; que no es tan cierto el crecimiento de la derecha en Europa; que hay que mirar con buenos ojos un futuro Acuerdo Comercial con España…

— Vino a hablar de feminismo y desarrollo. ¿Qué aportes ve del feminismo a la democracia en el ámbito internacional?

— La contraseña de la democracia es la igualdad. Los grandes teóricos de la democracia siempre han puesto por delante la igualdad, ante los derechos, en el voto y la igualdad en oportunidades. La mayor desigualdad y discriminación en la historia la sufrieron las mujeres, que hasta hace pocas décadas no tenían derechos. Por ejemplo en mi país, hasta los años setenta para abrir una cuenta en un banco, ellas necesitaban autorización del marido. No habían mujeres trabajando, ni en los gobiernos habían ministras; con fuerte discriminación social, machismo, abuso, violencia, oscurantismo y dominio triste de la incultura de los hombres, producto de la ignorancia y el prejuicio. Conozco 93 países, y las naciones donde hay más bienestar, más cultura cívica, más convivencia pacífica, más derechos y avance social son aquellas donde hay mayor igualdad entre hombres y mujeres.

Por eso, decir feminismo es hablar de progreso, democracia e igualdad. Algo que es importante, los hombres que somos feministas apreciamos la vida de otra manera, con más sensibilidad, más cultura y respeto. Somos mejores.

— Estuvo mucho tiempo colaborando con la pacificación de Venezuela. ¿Cuál es la verdadera situación allí, qué salidas viables observa en esa nación?

— La situación es difícil, la crisis económica es muy fuerte y la confrontación política provocó incomunicación entre la sociedad; por eso, la única salida es el diálogo, un acuerdo o reconocimiento recíproco al que debe apostar la comunidad internacional en este conflicto. Afortunadamente, parece que en este año, desde enero, se volvió a esta tesis, que es el proceso de diálogo en Venezuela y espero que dé resultado. Es un acuerdo prepolítico, porque hay que reconstruir las bases esenciales de la convivencia. Esta es la única vía, lo demás sería imposible y una catástrofe, ya que la fuerza y el intentar que una de las partes elimine a la otra será un fracaso. Ahora estamos en una situación de empate infinito, pero primero debemos intentar que haya posibilidades económicas para los venezolanos, luego viabilizar un acuerdo que, antes o después, será una salida electoral.

— Bolivia—España. ¿Qué se debe o se puede esperar de un gobierno socialista en España para hoy y el futuro inmediato? Si sabe de algunas cosas concretas.

— Hay dos aspectos fundamentales. El primero es que España apostará a un gran acuerdo comercial entre Bolivia y la Unión Europea (UE), que sería muy bueno para los bolivianos, ya que podrá llevar en mejores condiciones sus productos a un mercado tan amplio, con 500 millones de consumidores con altos niveles de renta per cápita. Segundo, España es la que más cooperó al desarrollo con Bolivia. Recuerdo que en mi etapa de Gobierno fue el país que más donaciones recibió, con una media de 80 millones de dólares al año, como la compra de 340 ambulancias para muchos pueblos y comunidades; el Fondo del Agua con acceso a más 300 mil ciudadanos al líquido elemento, con inversión de la Cooperación Española. Al igual que las reformas de las iglesias (católicas) en la Chiquitanía, que tuve la oportunidad de visitar, y el financiamiento de la recuperación de las joyas culturales artísticas que tienen las misiones (jesuíticas). También hay muchos temas en que se puede hacer cooperación, por eso la importancia de la relación entre Bolivia y España. Luego coincidimos en la lucha contra el cambio climático, los cumplimientos del Acuerdo de París (Francia) y los objetivos de Desarrollo Sostenible; ambas naciones defendemos el multilateralismo con el sistema de Naciones Unidas, dentro del cual se encuentran los objetivos de desarrollo sostenible.

— En la relación de Latinoamérica con la Unión Europea, ¿qué expectativas deja un parlamento europeo más derechizado tras las elecciones y con el ascenso, en general, de la derecha en Europa?

— Parecía que la extrema derecha estaba fuerte traducida en datos, pero eso no es cierto, ya que obtuvo peores resultados y no tienen ninguna fuerza; eso significa que no llega ni a un tercio, lo que sería útil para bloquear el Parlamento Europeo. Los liberales tienen una amplia mayoría europeista, y la buena noticia para Latinoamérica y Bolivia es que el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea será Josep Borrell, exministro de España, quien conoce muy bien la nación boliviana porque es un senderista que recorrió sus montañas y es una buena referencia de apoyo. Otra prueba es el acuerdo Mercosur—Unión Europea, que se firmó en un momento de tambores de guerra comercial, y tendrá a 800 millones de consumidores, se suprimirán aranceles con las empresas de alrededor de 4.000 millones de dólares y ojalá Bolivia lo pueda disfrutar.

— Habrá Acuerdo de Asociación Complementaria entre Bolivia y la UE ¿Qué ventajas y limitaciones tiene esto para Bolivia?

— Todas son ventajas y sobretodo con la Unión Europea, porque son los mejores acuerdos comerciales. Incluyen condiciones sociales, medioambientales, se produce una transferencia de tecnología y obliga a la empresa y al productor boliviano a competir y modernizarse. Además, obliga al gobierno boliviano a dar a sectores productivos capacidad de exportar y mejorar sus productos. Es un incentivo al progreso respetando las reglas del juego.

El exmandatario español (gestiones 2004-2011), quien se considera amigo de Evo Morales, aconseja a los bolivianos que acudan masivamente a las urnas el domingo 20 de octubre y elijan a quien quieran como Presidente.

— ¿Cómo observa la repostulación del presidente Evo Morales y la lucha de la defensa de los resultados del 21F por los cívicos y opositores bolivianos?

— Debo ser muy respetuoso, dado que podrían decir, ¿‘por qué opina este señor si no es boliviano’? Pero el principio claro es que haya una máxima participación en las elecciones de Bolivia el 20 de octubre.

En la historia de los países es mirar hacia adelante, por supuesto que hay derecho a protestar, de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que se haya decidido, pero la gente debe votar masivamente y eligir al Presidente que quieran. Los bolivianos tienen una idea a favor o en contra, pero lo importante es que se sustancien y se debatan los grandes problemas del país.

— ¿Cuáles son esos grandes problemas que los bolivianos deben debatir en estos comicios?

— La reducción de la pobreza extrema definitiva, el incremento de la productividad, el esfuerzo por la educación, la investigación, el apoyo a las universidades, el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y el feminismo, son para mí los grandes temas.

— ¿Cuál es su mensaje a Bolivia?

— Tengo esperanzas en la Bolivia que está resurgiendo. Todas las naciones sufrimos momentos de crisis y esplendor y la perspectiva es poner el interés del país por cualquier otro. Y a los partidos les pido no desear que le vaya mal al país para que a ellos les vaya bien.

José Luis Rodríguez Zapatero. ”Si bien la Unión Europea tuvo serias sacudidas de la derecha en algunos países, pero lo que es el conjunto y la mayoría de dos tercios es europeista, y ese es un mensaje muy positivo para la región, no olvidemos que Europa es el primer donante de cooperación al desarrollo en Latinoamérica”.

Datos

Nació: En Valladolid (España) el 4 de agosto de 1960.

Profesión: Licenciado en Derecho.

Ocupación: Miembro del Consejo Asesor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Perfil

Es miembro del PSOE, presidente de España (2004-2011), diputado por León y Madrid, presidente de la Fundación Ideas y del Consejo Europeo en el 2010.

La Razón / Marco A. Curi M. es periodista