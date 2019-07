La Renta Dignidad, un beneficio universal y su impacto en la economía boliviana

Gustavo Durán Valenzuela

La Organización Internacional del Trabajo en un Informe Mundial sobre la protección social a nivel mundial para mujeres y hombres de edad adulta, menciona que siendo que la Renta Dignidad tiene una cobertura del 100% de la población adulta mayor, Bolivia se ubica dentro de los países con mejor cobertura universal, a la par de países del primer mundo como Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Alemania.

El pasado jueves 27 de junio, se llevó adelante la promulgación de la Ley 1196 que incrementa en Bs50 el Beneficio de la Renta Dignidad para las personas adultas mayores de 60 años o más.

¿Cómo surge este Beneficio? El año 2007, con la promulgación de la Ley 3791, nace la Renta Dignidad, que es un pago mensual, universal y vitalicio que provee el Estado a las personas de 60 años o más, residentes en el país, con el objeto de permitirles una vejez digna, con calidad y calidez humana.

La Renta Dignidad se inició con un pago anual de Bs1.800 para aquellas personas de 60 años o más que perciben una pensión (rentistas) y Bs2.400 para las que no la perciben (no rentistas), dicha política con el paso de los años fue incrementando, en 2013 y 2017 en Bs50 en cada pago respectivamente, y en la gestión 2014 se dispuso un pago adicional denominado Aguinaldo.

Con la promulgación de esta Ley, la Renta Dignidad para los rentistas subirá de Bs3.250 a Bs3.900, en tanto que para los no rentistas será de Bs 3.900 a Bs 4.550 anuales, este incremento da cuenta que el beneficio se ha incrementado en un 90% desde la gestión 2008, y consolida una política del actual Gobierno que protege a la población en edad adulta y con carácter universal.

Durante la gestión 2018, la Renta Dignidad benefició a más de un millón de personas, el 84% de estos beneficiarios no cuentan con ingresos por rentas ni pensiones, es decir que son personas que durante su vida activa trabajaron por el país, pero no lograron generar ahorros para una jubilación, estas personas son campesinos, gremiales, transportistas, amas de casa, etc.

Cabe señalar, que la Renta Dignidad ha tenido además un impacto social producto de que ha contribuido a reducir el Índice de Pobreza Extrema, especialmente en el área rural del país, y su impacto no solo ha sido de carácter individual, sino ha contribuido al círculo familiar, debido a que este Beneficio permite a las personas adultas mayores contribuir con los gastos familiares, como ser luz, agua o teléfono y otros lo cual sin duda es un apoyo para sus hijos, nietos y otros integrantes del grupo familiar.

La implementación de esta y otras políticas ha convertido a Bolivia en un referente internacional en materia de políticas de seguridad social de largo plazo. Es por todas esas razones que considero que no es necesario ser de un color político para reconocer que el modelo económico implementado por este Gobierno a partir de la gestión 2006, está rompiendo hitos y dando resultados favorables en beneficio de toda la población.

Gustavo Durán Valenzuela – Administrador de Empresas