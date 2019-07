Médicos continuarán con medidas de presión pese a demanda contra dirigentes

El directorio del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) Oruro, Víctor Araoz, indicó que los profesionales médicos no están divididos a diferencia de otros, el anunció de procesos contra Luis Larrea presidente del Colegio Médico de La Paz y Fernando Romero ejecutivo de Sirmes, hace que el sector se una y se fortalezca en busca de atención óptima y de calidad para la población, por lo contrario anuncian que continuarán con medidas de acuerdo a las determinaciones del Concejo Médico Nacional cumplido el paro de 48 horas lo que sigue es el de 72 horas, de no tener respuesta positiva no descartan paro indefinido.

“El anunció hace que nos unamos más, no somos debilitados, al contrario consideramos estamos dentro de lo correcto reclamando lo justo, salud para nuestro pueblo, más vale que encuentren soluciones de retomar el diálogo”, declaró Araoz a Radio Fides.

El Juzgado Público Civil y Comercial Nº 11, constituido en Juez de Garantías Constitucionales, estableció “se oficie al Ministerio Público denuncia penal por el delito de desobediencia a acciones de defensa y de inconstitucionalidad contra dos dirigentes médicos de La Paz.

