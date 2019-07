Messi explotó por la ausencia de VAR

La ‘Pulga’ se enojó porque el videoarbitraje no se hizo presente en el clásico sudamericano por semifinales de la Copa América. Se mostró molesto con el árbitro central, Zambrano.

Lionel Messi descargó toda su rabia por la falta de consulta al VAR en el partido semifinal que Argentina fue eliminada por Brasil (2-0), en el estadio Mineirao de Belo Horinzonte. El crack del Barcelona reclamó varias faltas sobre su persona y sobre sus compañeros. La ‘Pulga’ además sostuvo que el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano no fue justo durante el duelo.

“Se cansaron de cobrar boludeces y hoy no fueron al VAR, maneja todo Brasil”, dijo el argentino después de la eliminación de su país ante Brasil. «Te vas desquiciando porque son jugadas que te sacan del partido, porque el árbitro no está siendo justo. Inconscientemente te vas del partido, pero no es excusa Zambrano dijo que estemos tranquilos, pero nos faltó el respeto con el arbitraje que hizo», agregó Messi.

