Sin lágrimas y con un simple adiós: crónica del último día que Emma Coronel y «El Chapo» se vieron

El paisaje es sombrío. Aunque durante el juicio, Coronel, de 30 años, escuchó impasible los relatos de infidelidad de Guzmán Loera, y de los que aveces no pudo ocultar sentirse incómoda, en la sentencia final, donde el narco mexicano fue condenado a cadena perpetua más 30 años, la ex reina de belleza no mantuvo la vista al frente, según revelan testigos.