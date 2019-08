Angelina Jolie se hace ‘youtuber’

La actriz Angelina Jolie en un evento de Disney en Anaheim, California, el pasado sábado. RICHARD SHOTWELL AP

La actriz, que recientemente habló sobre «lo duros que habían sido los últimos años», aprovechará la plataforma para mostrar su activismo y difundir mensajes sobre la situación medioambiental o social

Tras Victoria Beckham, Matthew McConaughey y Naomi Campbell, ahora es el turno de Angelina Jolie para lanzar un canal en YouTube. Sin embargo, a diferencia del resto de celebridades, que aprovechan la plataforma para mostrar su día a día, aconsejar sobre moda y belleza o abrirse más a sus seguidores, la actriz quiere potenciar su lado más activista, faceta que siempre ha destacado en ella, y para mostrar su labor como embajadora de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Entre la promoción de la película Maléfica: El poder del mal, el año escolar de sus hijos y sus viajes a diferentes puntos del mundo para defender a los refugiados, la estrella de Hollywood ha encontrado el momento para hacerse youtuber. El canal, creado hace menos de dos semanas, tiene poco más de 11.000 suscriptores y la intérprete solo ha compartido dos vídeos. Para inaugurar su faceta de youtuber ha elegido cuidadosamente sus dos discursos más reseñables. El primero es un pequeño resumen, de unos 15 minutos, de las palabras que pronunció en marzo en la apertura de la reunión anual de las Naciones Unidas para ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, donde trata temas como la igualdad de género y la defensa de los derechos de la mujer y los refugiados.

El segundo, de poco más de seis minutos, se publicó este lunes y es un corte del discurso que dio Jolie hace dos años durante el desayuno de las Mujeres en la industria del entretenimiento, organizado por The Hollywood Reporter, donde pone el foco en el papel de la mujer en la actualidad. Su trayectoria en YouTube acaba de comenzar, pero la línea a seguir parece clara: usar el canal como altavoz para difundir mensajes sobre la situación medioambiental o social. El pasado 8 de junio, Jolie visitó la región colombiana fronteriza con Venezuela «para evaluar la respuesta humanitaria al éxodo», según ACNUR.

La semana pasada, la actriz señaló lo duro que habían sido los últimos años. «Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles, no me he sentido con la suficiente fuerza. Pero hay algo que, cuando no te sientes fuerte, te hace seguir adelante», declaró al portal E! News. Además, la intérprete ha fichado por Marvel, y participará en la nueva producción de superhéroes Los Eternos, que se estrenará en 2020, donde ella encarnará a uno de los personajes más poderosos de la cinta, Tana.

«A veces te sientes deprimida y tienes que levantarte. Ahora mismo, estoy entrenándome duro para poder interpretar a Tana y ella es muy positiva… tan saludable y tan agresiva que a veces pienso ‘esto no va a funcionar’. Pero tienes que seguir y presionarte para hacerlo», resaltó. «Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de interpretar este tipo de personajes, que me hacen sacar toda la fortaleza que tengo y me recuerdan que yo también puedo ser fuerte”, ha comentado la actriz de la primera saga de Tomb Raider.

La semana pasada, la actriz también ha sido noticia por su viaje a Seúl adonde viajó para acompañar a su hijo mayor, Maddox Jolie-Pitt, en su primer día de clase en la Universidad Yonsei situada en esta ciudad de Corea del Sur, donde el joven de 18 años ha decidido realizar sus estudios de Bioquímica. Entonces declaró: «Estoy muy orgullosa de él. Estaba listo. No podría estar más emocionada».